Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında, evli mi? Yalçın Dümer hayatı!

Yalçın Dümer hayatı ile ilgili sorgulamalar son dönemde artış gösterdi. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü isimle ilgili hayatına dair merak edilenler artış gösterirken ın Dümer kimdir, kaç yaşında, evli mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. İkili, 1999 yılında boşandı. İşte Yalçın Dümer hayatı ve hakkında merak edilenleri…

YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Ünlü oyuncu Yalçın Dümer son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Yalçın Dümer hayatı ile ilgili detaylar şöyle;