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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:00

kimdir, kaç yaşında, evli mi? !

Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında, evli mi? Yalçın Dümer hayatı!

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan hayatı merak ediliyor. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncuyla alakalı olarak , kaç yaşında, evli mi, nereli gibi sorulara yanıt aranıyor. Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce 'Çalar Saat', ardından da 'Sabah Şekerleri' adlı programları sunan ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. 1965 İstanbul doğumlu Yalçın Dümer Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu. Konservatuar öğrencisiyken babasından izin giderek Şehir Tiyatrolarına girdi.

Yalçın Dümer hayatı ile ilgili sorgulamalar son dönemde artış gösterdi. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ünlü isimle ilgili hayatına dair merak edilenler artış gösterirken ın Dümer kimdir, kaç yaşında, evli mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. İkili, 1999 yılında boşandı. İşte Yalçın Dümer hayatı ve hakkında merak edilenleri…

YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Ünlü oyuncu Yalçın Dümer son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Yalçın Dümer hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

YALÇIN DÜMER HAYATI

Oyuncu Ekrem Dümer'in oğlu olan Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu. Konservatuar öğrencisiyken babasından izin giderek Şehir Tiyatrolarına girdi.

1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolle tanındı.

1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu ardından, sunuculuk kariyerine adım attı. İlk olarak 'İşte Müzik, İşte Eğlence'adlı programı sundu.

Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce 'Çalar Saat', ardından da 'Sabah Şekerleri' adlı programları sundular. Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" programını sundu.

1998 yılında "Yaşama Hakkı" adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı. İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yapan Yalçın Dümer, 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Bu evlilikten Merve, adında bir kızı var. Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. İkili, 1999 yılında boşandı.

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Yalçın Dümer kimdir, kaç yaşında, evli mi? Yalçın Dümer hayatı!
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