Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

Ekranların yeni yapımlarından Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları merak ediliyor. TRT1 ekranlarında kısa sürede başlaması beklenen diziyle ilgili olarak Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan dizide Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan başrolü paylaşıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile ilgili detaylar belli oldu.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 1 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümüyle TRT1'de yayınlanacak. 1963'den itibaren Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamın anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs diziyle ilgili olarak merak edilen detaylar şöyle;
1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi daha gerçekçi olması adına Lefkoşa ağırlıklı olarak Gazi Magusa, Mersin gibi yerlerde çekimlerini tamamladı. Senaryonun bir kısmının da İstanbul'da çekildiği söyleniyor.
Ahmet Kural,
Serkan Çayoğlu,
Pelin Karahan,
Tayanç Ayaydın,
Gülper Özdemir,
Devrim Saltoğlu,