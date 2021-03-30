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Giriş Tarihi: 30.3.2021 08:50 Son Güncelleme: 30.3.2021 08:51

ne zaman başlıyor? ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi için geri sayım başladı. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı yapımla ilgili olarak , konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Geçmiş zamanı günümüz ekranlara taşıyacak olan dizinin konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. İşte ve oyuncuları

Ekranların yeni yapımlarından Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları merak ediliyor. TRT1 ekranlarında kısa sürede başlaması beklenen diziyle ilgili olarak Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan dizide Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan başrolü paylaşıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile ilgili detaylar belli oldu.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 1 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümüyle TRT1'de yayınlanacak. 1963'den itibaren Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamın anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs diziyle ilgili olarak merak edilen detaylar şöyle;

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NE?

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi daha gerçekçi olması adına Lefkoşa ağırlıklı olarak Gazi Magusa, Mersin gibi yerlerde çekimlerini tamamladı. Senaryonun bir kısmının da İstanbul'da çekildiği söyleniyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural,

Serkan Çayoğlu,

Pelin Karahan,

Tayanç Ayaydın,

Gülper Özdemir,

Devrim Saltoğlu,

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Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?
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