Camdaki Kız konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi kitaptan uyarlama? Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlıyor?

Kanal D'nin henüz ekranlara gelmeden adından söz ettirmeyi başaran dizisi Camdaki Kız konusu, oyuncuları, uyarlaması olduğu kitap gibi birçok konuda araştırma konusu haline geldi. Nefeslerin tutulduğu yapımın 1. Bölüm fragmanı geçtiğimiz gün ekranlara taşınırken öte yandan diziyi merakla bekleyen kişiler "Camdaki Kız ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kitaptan uyarlama?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız oyuncu kadrosuyla şimdiden adından söz ettirmeyi başarırken gerçek bir hayat hikayesinden alıntı senaryosu ile dikkatleri üzerine çekiyor.
CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM İÇİN NEFESLER TUTULDU!
İlk bölümü öncesi geri sayım başlayan Camdaki Kız dizisi oyuncuları arasında birbirinden ünlü oyuncular yer alırken yapımda dikkat çeken ikili Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu oluyor. Tv8'deki Kırmızı Oda dizisinde bir dönem canlandırdıkları Can ve Boncuk karakterleriyle çok sevilen iki oyuncu bu kez bambaşka karakterler ama yine aralarındaki aşkla ekranlara taşınacak.
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Camdaki Kız 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'da; Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek rol alıyor.
CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Camdaki Kız 8 Nisan'da ilk bölümüyle Tv ekranlarına gelecek.