Camdaki Kız konusu nedir, oyuncuları kimler ve hangi kitaptan uyarlama? Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlıyor?

Kanal D'nin henüz ekranlara gelmeden adından söz ettirmeyi başaran dizisi Camdaki Kız konusu, oyuncuları, uyarlaması olduğu kitap gibi birçok konuda araştırma konusu haline geldi. Nefeslerin tutulduğu yapımın 1. Bölüm fragmanı geçtiğimiz gün ekranlara taşınırken öte yandan diziyi merakla bekleyen kişiler "Camdaki Kız ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi kitaptan uyarlama?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız oyuncu kadrosuyla şimdiden adından söz ettirmeyi başarırken gerçek bir hayat hikayesinden alıntı senaryosu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

CAMDAKİ KIZ 1. BÖLÜM İÇİN NEFESLER TUTULDU!

İlk bölümü öncesi geri sayım başlayan Camdaki Kız dizisi oyuncuları arasında birbirinden ünlü oyuncular yer alırken yapımda dikkat çeken ikili Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu oluyor. Tv8'deki Kırmızı Oda dizisinde bir dönem canlandırdıkları Can ve Boncuk karakterleriyle çok sevilen iki oyuncu bu kez bambaşka karakterler ama yine aralarındaki aşkla ekranlara taşınacak.