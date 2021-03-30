Çukur son bölümde Yamaç ve Vartolu arasında gerilim yükseliyor! Diziyi izleyenler için Çukur 123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 122. son bölümü ile yayınlandı. Çukur son bölümde, Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal'le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Çukur son bölümde nefes kesen ve duygulandıran sahneler yer alırken diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için son bölüm tek parça olarak yayınlandı.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Çukur son bölüm tek parça izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kopyalayarak tarayıcınıza yapıştırmanız gerekmektedir.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/cukur-sezon-4-bolum-122-izle/94693

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 123. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden bulabilirsiniz.

ÇUKUR'DA 122. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç'a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürecek.

Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal'le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca'ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.