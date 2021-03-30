Demet Akalın’ın açıklamaları ile gündeme gelen Özgür Balakar kimdir? TikTok fenomeni Özgür Balakar yaşı ve hayatı

Uzun makarna hesabıyla tanınan TikTok fenomeni Özgür Balakar kimdir sorusunun yanıtı bugün en sık araştırılanlar arasında yerini alıyor. Ünlü popçu Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt'un fenomenin canlı yayınına kredi kartından 7 bin TL göndermesi üzerine taraflardan açıklamalar geldi. Konu ile ilgili hem Demet Akalın hem de fenomen isim açıklamalarda bulundu. Buna göre; Özgür Balakar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgür Balakar hakkında bilgiler!
Demet Akalın, geçtiğimiz gün büyük bir panik yaşadı. Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira Kurt, TikTok fenomeni Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL gönderdi.
Durumu fark edince hemen hesaplarını kontrol eden Demet Akalın, gerçeği öğrenince şoke oldu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlatan popçu, anne ve babaları uyardı.
ÖZGÜR BALAKAR'DAN AÇIKLAMA
Demet Akalın'ın ardından konuşan Özgür Balakar "Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyorum, makyaj yapıyorum... Canlı yayında büyük hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı."
"Profilinde sadece 'Hira' yazıyor. Bana dediler ki 'O Demet Akalın'ın kızı.' Ben de daha önce Demet ablaya gitmiştim. Hira'yı da görmüştüm. Ben de canlı yayında 'Teşekkürler Hira'cığım. Sen isen bir tane gül gönder' dedim."
"Gülün de fiyatı 30 kuruş falan... Bugün de öğrendim ki olanlardan Demet Akalın'ın haberi yokmuş. Hira, bana onları göndermiş. Bu benim harcadığım bir şey değil. Hediyeleri kimsenin hesabından zorla çekmiyorsunuz!"
"Merak etme Demet abla, başına gelen olaya üzüldüm. Bize 'Soyguncu' demen kalbimi kırdı. Ben kimseden bir şey talep etmedim. Geri atarım Demet abla, sakinleş. Derdimiz para olsun..." açıklamasını yaptı.
ÖZGÜR BALAKAR KİMDİR?
Özgür Balakar sosyal medya hesaplarını uzunmakarna adıyla kullanmakta. 10 Haziran 1998 yılında Kocaeli'nde doğan fenomen, 22 yaşındadır. Şu an İstanbul'da yaşamakta. Yaptığı kombinlerle çok beğenilen Özgür Balakar, 1.64 boyunda 43 kilogramdır. Burcu ise yengeç. TikTok'ta çektiği playback, dans ve ağır çekim videolarıyla oldukça geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.
uzunmakarna kullanıcı adıyla yer aldığı TikTok'ta güncel olarak yaklaşık 4.5 milyon takipçisi bulunan Özgür Balakar, 230 milyona yakın beğeniye sahiptir.
TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özgür Balakar, Instagram'da 1 milyon takipçiye sahiptir.
Youtube kanalını 1 Haziran 2015 tarihinde açtı. Bu zamana kadar pek çok videosunu paylaştığı hesabında 39.788.341 görüntülemeye ve 512 bin aboneye sahiptir.