EDHO’da Doğan Baba öldü mü, Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Doğan Baba'ya hain saldırı!

Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.

Ali Sürmeli 1959 yılında doğdu. Aslen mus-Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. babasının görevleri nedeni ile Solhan ve Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 yılında "Dönüş" adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.