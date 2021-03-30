EDHO’da Doğan Baba öldü mü, Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı, çıktı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Doğan Baba'ya hain saldırı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanında Doğan Baba'nın ölüp ölmeyeceği konusu binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Karakterin aracına bombalı saldırının olduğu görünen fragmanın ardından gözler bu akşamki bölüme çevrildi. "EDHO'da Doğan Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı, çıktı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba karakterine hayat veren Ali Sürmeli'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşamki bölümle yanıt bulacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA DOĞAN BABA ÖLDÜ MÜ?
30 Mart Salı akşamı 188. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. EDHO yeni bölüm fragmanında Doğan Baba'ya şok bir saldırı yapılıyor. Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba'nın otomobiline bombalı saldırı düzenleniyor.
Hal böyleyken yapımın sıkı takipçileri bu karakterin diziden çıkıp çıkmayacağı konusunda detayları araştırmaya başladı. Bu akşam yayınlanacak bölümle beraber tüm bu detayların belli olması beklenirken henüz bir açıklama bulunmuyor.
Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.
Ali Sürmeli 1959 yılında doğdu. Aslen mus-Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. babasının görevleri nedeni ile Solhan ve Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 yılında "Dönüş" adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
1995 yılında "Sokaktaki Adam" rolü ile SİYAD Ödüllerine layık görüldü. 1998yılında "Karşık Pizza" adlı filmde rol aldı. 1999 yılında başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "Deli Yürek" adlı televizyon dizisinde Turgay Atacan rolünde görüldü. 2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
2001 yılında Semir Aslanyürek'in yönettiği "Şellale" adlı filmde Süleyman adlı karakteri canlandırdı. "Aşka Sürgün", "Yağmurdan Sonra", "Hürrem Sultan" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2006 yılında Semir Aslanyürek'in "Eve Giden Yol 1914" ve Ömer Fark Sorak'ın "Sınav" adlı filmlerinde rol aldı.
2014 yılında "Beyaz Karanfil" adlı dizide Kenan Çoban, Hakan Boyav ve Ali Sürmeli başrollerde oynadı.
1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğiniMahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulutbaşrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak,Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.