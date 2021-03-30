Hekimoğlu 44. yeni bölüm fragmanı izle! Ekibi bekleyen zor karar...





HEKİMOĞLU 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Lösemili genç bir hastaya ilik nakli yapılması gerekmektedir. İliği uyumlu olan kardeşten nakil yapılacağı sırada küçük kardeşte enfeksiyon olduğu saptanır. Enfeksiyon tüm planları alt üst eder. Hekimoğlu ve ekibinin doğru seçeneği bulup o zor kararı vermesi gerekmektedir.