Instagram çöktü mü ve neden açılmıyor? Akış neden yenilenmiyor? İnstagram durduruldu hatası!

Türkiye ve dünya üzerinde en yaygın kullanılan sosyal medya platformu İnstagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Akşam saatlerinden itibaren başlayan Instagram durduruldu hatası bazı kullanıcıları etkilerken, bazı kullanıcılar ise etkilenmiyor. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından İnstagram çöktü mü ve Instagram neden açılmıyor sorularının cevabı ise araştırılmaya başladı. Peki, İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, akış yenilemedi ve Instagram durduruldu hatası sorunu hakkında gelişmeler…