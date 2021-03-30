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Giriş Tarihi: 30.3.2021 16:24

2: Asla Geri Dönme filmi konusu ve oyuncuları | Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi konusu ve oyuncuları | Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2: Asla Geri Dönme filmi bu akşam Show Tv ekranlarında olacak. Amerikan yapımı film aksiyon ve gerilim türlerinde olup filmin yönetmen koltuğunda ise Edward Zwick oturuyor. 2012 yılında çekilen film aynı zamanda serinin ikinci filmi olarak bilinmektedir. Filmin çekimlerine 20 Ekim 2015 tarihinde New Orleans şehrinde başlanılmıştır. Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi konusu nedir, Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi oyuncuları kimler? Aksiyon ve gerilim türündeki film 21 Ekim 2016 tarihinde vizyona girdi.

Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi için geri sayım başladı. Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir. Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi konusu nedir, Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi oyuncuları kimler? Serinin ikinci filmine dair bilgiler!

JACK REACHER 2: ASLA GERİ DÖNME FİLMİ KONUSU

Eski amiri Binbaşı Susan Turner'ın vatana ihanetle suçlanması üzerine Reacher onun çok büyük bir hükümet komplosunun hedefinde olduğunu keşfeder. Jack Reacher, Turner ve gizemli dostun da yardımlarıyla, sırlarını korumada engel tanımayan bu çok güçlü örgütü açığa çıkarmak için her şeyi riske atar.

JACK REACHER 2: ASLA GERİ DÖNME FİLMİ OYUNCULARI

· Tom Cruise - Jack Reacher

· Cobie Smulders - Susan Turner

· Danika Yarosh

· Aldis Hodge

· Patrick Heusinger - Avcı

· Holt McCallany

· Austin Hebert

· Robert Catrini

· Robert Knepper - General Harkness

· Billy Slaughter

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Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi konusu ve oyuncuları | Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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