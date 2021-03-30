Küçük Esnaf filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Küçük Esnaf konusu ve oyuncuları!

Beyazperdenin ardından bu akşam yayınlanacak olan Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları ilgi görüyor. 2016 yılında vizyona giren yapımın yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlenirken başrol ve senaristliğini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak yer alıyor. Daha önce izlemeyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi!

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NE?

Babasının mafyadan aldığı 100 bin lira borç para vefatından sonra miras olarak bir mahalle çilingiri olan oğlu Berhudar'a kalır. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyememesi nedeniyle kendini bir anda mafyaya borçlanmış olarak bulan Berhudar, bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başlar. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Bu sırada yolu genç ve güzel bir kadınla kesişince daha da büyük bir çıkmazın içine girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film; aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşür.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilmiştir.

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Hasan Aslan Giray – Taksici

Kadir Polatçı – Bekir

Ahmet Arslan – Kamil