Küçük Esnaf filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Küçük Esnaf konusu ve oyuncuları!

Beyazperdenin ardından bu akşam yayınlanacak olan Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları ilgi görüyor. 2016 yılında vizyona giren yapımın yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlenirken başrol ve senaristliğini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak yer alıyor. Daha önce izlemeyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi!
Babasının mafyadan aldığı 100 bin lira borç para vefatından sonra miras olarak bir mahalle çilingiri olan oğlu Berhudar'a kalır. Babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyememesi nedeniyle kendini bir anda mafyaya borçlanmış olarak bulan Berhudar, bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başlar. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Bu sırada yolu genç ve güzel bir kadınla kesişince daha da büyük bir çıkmazın içine girer. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film; aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşür.
Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilmiştir.
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil