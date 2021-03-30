Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han’ın büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan dizinin yeni bölümünde; Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Masumlar Apartmanı yeni bölümde dengeler değişiyor!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir...