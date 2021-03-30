Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han’ın büyük sırrı ortaya çıkıyor!
Giriş Tarihi: 30.3.2021 14:44

28.bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han’ın büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han’ın büyük sırrı ortaya çıkıyor!

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen 28.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde şoke edici gelişmeler yaşanacak. Çarpıcı öyküsüyle izleyenlerin her yeni bölümünü merakla beklediği Masumlar Apartmanı yeni bölümde; İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamazken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişe duyacak. Öte yandan Gülben, Neriman ve babaları Hikmet’in garip tavırları ise Safiye’yi şoke edecek. Masumlar Apartmanı yeni bölümde sırlar ortaya çıkıyor…

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan dizinin yeni bölümünde; Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Masumlar Apartmanı yeni bölümde dengeler değişiyor!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir...

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

Masumlar Apartmanı 28. Bölüm (30 Mart 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok yüzleşme...

ARKADAŞINA GÖNDER
Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı yayında! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han’ın büyük sırrı ortaya çıkıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA