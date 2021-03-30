Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün var mı, yok mu ve ne zaman?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok sorusu, dizinin hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Masumlar Apartmanı yeni bölüm için beklemeye koyulanlar, saatler 20.00'yi gösterdiğinde TRT 1 ekranlarını açtıklarında Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi ile karşı karşıya kaldı. Bunun ardından, Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün var mı, yok mu konusu merak konusu oldu.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

30 Mart TRT 1 yayın akışı listesinde, Masumlar Apartmanı yeni bölüm gözüküyordu; ancak son anda bir değişiklik yapıldı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak ve bu akşam var mı?

İşte, detaylar;