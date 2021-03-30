Para Uçağı filmi konusu ve oyuncuları | Para Uçağı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına bu akşam Para Uçağı filmi gelecek. Filmin konusu ve oyuncuları hakkında şimdiden sorgulamalar başladı. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan film 2020 yılı yapımı olup profesyonel bir hırsızın hırsızlık yaparak borcunu ödemeye çalıştığı hikayeyi anlatmaktadır. Buna göre, Para Uçağı filmi konusu nedir? Para Uçağı filmi oyuncuları kimler?
Profesyonel bir hırsızın, 40 milyon dolar borcu vardır. Adam, bu durumun ailesinin hayatına etki etmesinden endişe eder. Bu yüzden de son bir hırsızlık yaparak borcunu ödemeye karar verir. Ancak bu son kolay olmadığı gibi tehlikelidir. Hırsız, dünyanın en tehlikeli suçlularıyla dolu bir kumarhaneyi soymayı planlar.
Yönetmen: Andrew Lawrence
Türü: Gerilim, Aksiyon
Yapım yılı: 2020
Oyuncular: Adam Copeland, Kelsey Grammer, Thomas Jane