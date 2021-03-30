Para Uçağı filmi konusu ve oyuncuları | Para Uçağı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına bu akşam Para Uçağı filmi gelecek. Filmin konusu ve oyuncuları hakkında şimdiden sorgulamalar başladı. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan film 2020 yılı yapımı olup profesyonel bir hırsızın hırsızlık yaparak borcunu ödemeye çalıştığı hikayeyi anlatmaktadır. Buna göre, Para Uçağı filmi konusu nedir? Para Uçağı filmi oyuncuları kimler?

PARA UÇAĞI FİLMİ KONUSU

Profesyonel bir hırsızın, 40 milyon dolar borcu vardır. Adam, bu durumun ailesinin hayatına etki etmesinden endişe eder. Bu yüzden de son bir hırsızlık yaparak borcunu ödemeye karar verir. Ancak bu son kolay olmadığı gibi tehlikelidir. Hırsız, dünyanın en tehlikeli suçlularıyla dolu bir kumarhaneyi soymayı planlar.

PARA UÇAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Andrew Lawrence

Türü: Gerilim, Aksiyon

Yapım yılı: 2020

Oyuncular: Adam Copeland, Kelsey Grammer, Thomas Jane