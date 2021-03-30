Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Para Uçağı filmi konusu ve oyuncuları | Para Uçağı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 30.3.2021 16:59

filmi konusu ve oyuncuları | nedir, oyuncuları kimler?

Para Uçağı filmi konusu ve oyuncuları | Para Uçağı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Andrew Lawrence’ın oturduğu film gerilim ve aksiyon türlerinde olup 2020 yılı yapımıdır. Profesyonel bir hırsızın 40 milyon dolar borcu olması ve yine hırsızlık yaparak bu borcu ödemeye çalışmasının hikayesini konu alan nedir? kimler? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu!

Kanal D ekranlarına bu akşam Para Uçağı filmi gelecek. Filmin konusu ve oyuncuları hakkında şimdiden sorgulamalar başladı. Aksiyon ve gerilim türlerinde olan film 2020 yılı yapımı olup profesyonel bir hırsızın hırsızlık yaparak borcunu ödemeye çalıştığı hikayeyi anlatmaktadır. Buna göre, Para Uçağı filmi konusu nedir? Para Uçağı filmi oyuncuları kimler?

PARA UÇAĞI FİLMİ KONUSU

Profesyonel bir hırsızın, 40 milyon dolar borcu vardır. Adam, bu durumun ailesinin hayatına etki etmesinden endişe eder. Bu yüzden de son bir hırsızlık yaparak borcunu ödemeye karar verir. Ancak bu son kolay olmadığı gibi tehlikelidir. Hırsız, dünyanın en tehlikeli suçlularıyla dolu bir kumarhaneyi soymayı planlar.

PARA UÇAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Andrew Lawrence

Türü: Gerilim, Aksiyon

Yapım yılı: 2020

Oyuncular: Adam Copeland, Kelsey Grammer, Thomas Jane

ARKADAŞINA GÖNDER
Para Uçağı filmi konusu ve oyuncuları | Para Uçağı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA