Reyting sonuçları açıklandı! 30 Mart Pazartesi düne ait reyting sonuçlarına göre Survivor, Çukur, Maraşlı, Sefirin Kızı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları, her gün en çok izlenen yapımların sırlamasını belirliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları için mücadele veriyor. Türk dizilerin ve programlarının devam etmesinde bir kriter olan reytingler yapımcıların hayatında önemli bir yer tutarken reyting sonuçları açıklandı mı, Çukur, Maraşlı, Survivor, Sefirin Kızı reyting sonuçları birincisi kim oldu şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Dün akşam Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekrana gelmezken Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi izleyiciyle buluşmuştu. 30 Mart 2021 reyting sonuçları 10.00-11.00 saatleri aralığında açıklanacağı biliniyor…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatleri itibariyle merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyulurken dünün reyting sonuçları ile 30 Mart Pazartesi reyting sonuçları sıralaması detayları şöyle;