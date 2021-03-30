Reyting sonuçları açıklandı! 30 Mart Pazartesi düne ait reyting sonuçlarına göre Survivor, Çukur, Maraşlı, Sefirin Kızı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları, her gün en çok izlenen yapımların sırlamasını belirliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları için mücadele veriyor. Türk dizilerin ve programlarının devam etmesinde bir kriter olan reytingler yapımcıların hayatında önemli bir yer tutarken reyting sonuçları açıklandı mı, Çukur, Maraşlı, Survivor, Sefirin Kızı reyting sonuçları birincisi kim oldu şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Dün akşam Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekrana gelmezken Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi izleyiciyle buluşmuştu. 30 Mart 2021 reyting sonuçları 10.00-11.00 saatleri aralığında açıklanacağı biliniyor…
Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatleri itibariyle merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyulurken dünün reyting sonuçları ile 30 Mart Pazartesi reyting sonuçları sıralaması detayları şöyle;
Reyting sonuçlar belli olduğu anda bu başlık içerisinde yer alacaktır.
BİR ÖNCEKİ PAZARTESİ GÜNÜNE AİT SONUÇLAR
22 Mart 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Çukur, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Maraşlı aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Çukur, ikinci sırada Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 CUKUR SHOW TV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MARASLI ATV
4 YASAK ELMA FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 CEP HERKULU NAIM SULEYMANOGLU (T.S) TRT 1
8 MARASLI (OZET) ATV
9 SURVIVOR TV8
10 CUKUR (OZET) SHOW TV
Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Çukur yer aldı.
1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 YASAK ELMA FOX
4 ESRA EROL'DA ATV
5 MARASLI ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 MARASLI (OZET) ATV
9 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
10 YASAK ELMA (OZET) FOX
1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 YASAK ELMA FOX
3 CUKUR SHOW TV
4 MARASLI ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
7 YASAK ELMA (OZET) FOX
8 SURVIVOR TV8
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 MARASLI (OZET) ATV