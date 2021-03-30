Şenol İpek kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli? Şenol İpek hayatı!

Ünlü oyuncu ve eski mankenlerden Şenol İpek son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olan ünlü isimle ilgili Şenol İpek kimdir, evli mi, kaç yaşında gibi sorulara yanıt aranıyor. Aslen İzmirli olan, eski manken ve model Şenol İpek, 23 Temmuz 1975 tarihinde hayata gözlerini açtı. Senol İpek, kariyerine girişi modellik ile yapsa da oyunculukta ilerlemeyi tercih etti. İşte Şenol İpek hayatı ve hakkında merak edilenleri…
Şenol İpek hayatı ile ilgili son dönemde araştırmalar hız kazandı. Son olarak Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olarak gündeme gelen Şenol İpek hakkında merak edilenler şöyle;
Aslen İzmirli olan, eski manken ve model Şenol İpek, 23 Temmuz 1975 tarihinde hayata gözlerini açtı. Senol İpek, kariyerine girişi modellik ile yapsa da oyunculukta ilerlemeyi tercih etti. Emret Komutanım adlı dizide canlandırdığı Ali karakteri ile 2005 yılında oyunculuk kariyerine başladı.
Şenol İpek, 2005 yılından sonra Sevda Tepesi, Artiz Selim, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi sinema filminde Cenk, Albatrosun Yolculuğu sinema filminde Kemancı Canan, Hanımeli Sokağı dizisinde Ahmet, Kanıt dizisi, Abbasın Melekleri Sinema ve Tersine sinema filmlerinde rol almıştır.
Şenol İpek, ilk olarak 2002 senesinde manken olan Yüksel Ak ile evlendi. Şenol İpek, ünlü manken ile 2003 senesinde ayrıldı.
Yüksel Ak'tan sonra Şenol İpek, bir dönem Şebnem Schaefer ile nişanlandı.
Şenol İpek'in en çok ses getiren birlikteliği ise Bircan Bali'dir. Sunucu olan Bircan Bali ile evlenen Şenol İpek; bir de eşi ile beraber İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı Ben Bilmem Eşim Bilir isimli yarışmaya katılmıştır. Bircan Bali ve Şenol İpek; Mayıs 2018 tarihinde ayrılmıştır.
Emret Komutanım
Sevda Tepesi
Hanımeli Sokağı
Kanıt
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi
Abbasın Melekleri
Tersine
Albatrosun Yolculuğu