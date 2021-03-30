Şenol İpek kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli? Şenol İpek hayatı!

Ünlü oyuncu ve eski mankenlerden Şenol İpek son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olan ünlü isimle ilgili Şenol İpek kimdir, evli mi, kaç yaşında gibi sorulara yanıt aranıyor. Aslen İzmirli olan, eski manken ve model Şenol İpek, 23 Temmuz 1975 tarihinde hayata gözlerini açtı. Senol İpek, kariyerine girişi modellik ile yapsa da oyunculukta ilerlemeyi tercih etti. İşte Şenol İpek hayatı ve hakkında merak edilenleri…

ŞENOL İPEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şenol İpek hayatı ile ilgili son dönemde araştırmalar hız kazandı. Son olarak Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olarak gündeme gelen Şenol İpek hakkında merak edilenler şöyle;