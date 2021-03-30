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Giriş Tarihi: 31.3.2021 02:03 Son Güncelleme: 31.3.2021 02:03

Hanzade kimdir? ’de eleme adayı seçilen kaç yaşında, , mesleği nedir?

Survivor Hanzade kimdir? Survivor 2021’de eleme adayı seçilen Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

2021’de eleme adayı olarak seçilen ile ilgili detaylar merak edilerek kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde sorularla araştırılıyor. merak edilen Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Survivor 2021 son bölümde yapılan ada konseyinde eleme adayı olarak seçilen Survivor Hanzade Ofluoğlu ile ilgili biyografik detaylar merak edilerek Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? soruları üzerinden araştırılıyor.

SURVIVOR HANZADE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya'da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade, Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.

Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.

SURVIVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

Survivor Hanzade yarışmada hastalığının obsesif kompülsif bozukluk (OKB) olduğunu açıkladı. 2,5 sene süre bu süreçte 1 sene boyunca evden hiç çıkamadığını belirten Ofluoğlu yaşadığı zorlukları anlattı.

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Survivor Hanzade kimdir? Survivor 2021’de eleme adayı seçilen Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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