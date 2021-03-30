Survivor’da eleme adayı kim oldu? 30 Mart 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı? İşte eleme potasına giden isim

Acun Ilıcalı'nın hakemliği ve yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşadı. Oynanan ödül oyunda ünlüler ve gönüllüler takımları arasında en başarılı atış ve performansı gösteren takım eleme konseyi öncesinde moral depoladı. Geçtiğimiz hafta ve bugün yapılan dokunulmazlık oyunları sonucunda Survivor Aleyna Çalışkan, Hanzade ve yeni seçilecek eleme adayları arasından Acun Ilıcalı'nın noter onayıyla açıklayacağı Survivor 12. Hafta SMS sonuçlarına göre en az oyu alan isim adaya veda eden isim olacak. Bu bilgiler ışığında yarışmayı yakından takip edenler Survivor'da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve eleme adayı olarak kimin seçildiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;
Türk televizyonlarında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kritik dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele eden yarışmacılar bu gece yapılacak eleme konseyinde potaya girmemek ve takımlarından üye kaybetmemek adına ter döktü. Dominik Cumhuriyeti'nde gece saatlerinde oynanan dokunulmazlık oyununun özeti şu şekilde;
1-1'lik beraberlikle başlayan oyunun 2. mücadelesinde Batuhan ile Steven karşılaşmasında Steven kazandı ve skoru 2-1'e taşıdı. İlayda ve Hanzade karşılaşmasında ise İlayda atışlarda başarılı olarak skoru 2-2'lik beraberliğe taşıdı. Bu karşılaşmadan sonra İsmail ile Poyraz kozlarını paylaştı. Bu mücadelede Poyraz kazandı ve skor 3-2 ile gönüllüler takımının lehine döndü. Merve ve Ayşe'nin parkurdaki mücadelesinde ise Ayşe kazandı ve gönüllüler takımı farkı 2'ye çıkararak skoru 4-2 olarak değiştirdi.
Çağrı - Dora mücadelesinde ise kazanan Dora oldu ve skor 5-3 oldu. Sonraki oyunda Öykü, Aleyna Çalışkan'la mücadele etti. Bu mücadelede kazanan Aleyna Çalışkan oldu ve fark 4'e çıkarak 6-2 ile gönüllüler takımının üstlüğü sürdü. Dokunulmazlık oyunu mücadelesinde bir sonraki oyunda sahneye çıkan İsmail ile Dora'nın mücadelesinde kazanan İsmail oldu ve skor 6-3 olarak fark ünlüler takımı lehine 3'e indi. Merve ile Hanzade'nin parkurdaki mücadelesinde atışlarda başarılı olan Merve skoru 6-4'e taşıdı.
Çağrı ve Poyraz'ın mücadelesinde kazanan Poyraz oldu ve skor 7-4 olarak güncellendi. Melis ile Ayşe arasında oynanan oyunda ise Melis kazandı ve skor 7-5 olarak değişti. Batuhan ve Berkay'ın karşılaştığı sonraki oyunda ise Batuhan kazanarak skoru 7-6'ya taşıdı. Böylelikle fark 1'e düşmüş oldu. Öykü - Hanzade karşılaşmasında ise Hanzade kazandı ve skor 8-6 oldu. İsmail ile Poyraz arasındaki diğer oyunda İsmail kazandı ve skor 8-7 olarak güncellendi. Merve Aydın - Ayşe mücadelesinde kazanan Merve Aydın oldu ve skor 8-8'le tekrar beraberliğe taşındı. Çağtı ve Steven bir diğer oyunda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede ise Steven kazanarak skoru 9-8 olarak güncelledi. Melis ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun çıktığı bir sonraki oyunda Aleyna Kalaycıoğlu başarılı atışlarıyla oyununun skorunu 10-8'e taşıdı ve dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı oldu.
Ada konseyinde ünlüler takımı içerisinde yapılan eleme oylamasında sonuç şu şekilde oldu.
Bu sonuçla en fazla eleme oyunu alan Öykü Çelik ünlüler takımının ilk yarışmanın 3. eleme adayı olarak seçildi.