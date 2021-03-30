Survivor’da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 30 Mart 2021 ödülü hangi takım aldı? İşte eleme potasına giden isim

Acun Ilıcalı'nın hakemliği ve yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşadı. Oynanan ödül oyunda ünlüler ve gönüllüler takımları arasında en başarılı atış ve performansı gösteren takım eleme konseyi öncesinde moral depoladı. Geçtiğimiz hafta ve bugün yapılan dokunulmazlık oyunları sonucunda Survivor Aleyna Çalışkan, Hanzade ve yeni seçilecek eleme adayları arasından Acun Ilıcalı'nın noter onayıyla açıklayacağı Survivor 12. Hafta SMS sonuçlarına göre en az oyu alan isim adaya veda eden isim olacak. Bu bilgiler ışığında yarışmayı yakından takip edenler Survivor'da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA - SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve eleme adayı olarak kimin seçildiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;