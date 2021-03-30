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Giriş Tarihi: 30.3.2021 23:28 Son Güncelleme: 30.3.2021 23:28

’da kim elendi? 30 Mart 12. hafta SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor’da kim elendi? 30 Mart 12. hafta SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

ekranlarının uzun soluklu yarışma programı son bölümde, ve takımları ödül oyunu ve sonrasında son dakika eleme konseyi heyecanı yaşadı. Önceki hafta süresince yapılan dokunulmazlık ve ada konseyleri sonucunda ve eleme adayı olarak potaya gönderilmişti. ’nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği yarışmada bugün yapılacak olan eleme konseyinde onaylı 12. Hafta SMS sıralaması sonuçlarına göre eleme potasında yer alan yarışmacılardan 1’i şampiyonluk hayallerine ve adaya veda edecek. Bu bilgiler ışığında Survivor’da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorusunun cevapları ile tüm son dakika ayrıntıları.

Acun Ilıcalı'nın hakemliği ve yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşadı. Oynanan ödül oyunda ünlüler ve gönüllüler takımları arasında en başarılı atış ve performansı gösteren takım eleme konseyi öncesinde moral depoladı. Geçtiğimiz hafta ve bugün yapılan dokunulmazlık oyunları sonucunda Survivor Aleyna Çalışkan, Hanzade ve yeni seçilecek eleme adayları arasından Acun Ilıcalı'nın noter onayıyla açıklayacağı Survivor 12. Hafta SMS sonuçlarına göre en az oyu alan isim adaya veda eden isim olacak. Bu bilgiler ışığında yarışmayı yakından takip edenler Survivor'da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA - SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 12. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve 12. Hafta SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;



SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Türk televizyonlarında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kritik dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele eden yarışmacılar bu gece yapılacak eleme konseyinde potaya girmemek ve takımlarından üye kaybetmemek adına ter döktü. Dominik Cumhuriyeti'nde gece saatlerinde oynanan dokunulmazlık oyununun özeti şu şekilde;



1-1'lik beraberlikle başlayan oyunun 2. mücadelesinde Batuhan ile Steven karşılaşmasında Steven kazandı ve skoru 2-1'e taşıdı. İlayda ve Hanzade karşılaşmasında ise İlayda atışlarda başarılı olarak skoru 2-2'lik beraberliğe taşıdı. Bu karşılaşmadan sonra İsmail ile Poyraz kozlarını paylaştı. Bu mücadelede Poyraz kazandı ve skor 3-2 ile gönüllüler takımının lehine döndü. Merve ve Ayşe'nin parkurdaki mücadelesinde ise Ayşe kazandı ve gönüllüler takımı farkı 2'ye çıkararak skoru 4-2 olarak değiştirdi.



Çağrı - Dora mücadelesinde ise kazanan Dora oldu ve skor 5-3 oldu. Sonraki oyunda Öykü, Aleyna Çalışkan'la mücadele etti. Bu mücadelede kazanan Aleyna Çalışkan oldu ve fark 4'e çıkarak 6-2 ile gönüllüler takımının üstlüğü sürdü. Dokunulmazlık oyunu mücadelesinde bir sonraki oyunda sahneye çıkan İsmail ile Dora'nın mücadelesinde kazanan İsmail oldu ve skor 6-3 olarak fark ünlüler takımı lehine 3'e indi. Merve ile Hanzade'nin parkurdaki mücadelesinde atışlarda başarılı olan Merve skoru 6-4'e taşıdı.


Çağrı ve Poyraz'ın mücadelesinde kazanan Poyraz oldu ve skor 7-4 olarak güncellendi. Melis ile Ayşe arasında oynanan oyunda ise Melis kazandı ve skor 7-5 olarak değişti. Batuhan ve Berkay'ın karşılaştığı sonraki oyunda ise Batuhan kazanarak skoru 7-6'ya taşıdı. Böylelikle fark 1'e düşmüş oldu. Öykü - Hanzade karşılaşmasında ise Hanzade kazandı ve skor 8-6 oldu. İsmail ile Poyraz arasındaki diğer oyunda İsmail kazandı ve skor 8-7 olarak güncellendi. Merve Aydın - Ayşe mücadelesinde kazanan Merve Aydın oldu ve skor 8-8'le tekrar beraberliğe taşındı. Çağtı ve Steven bir diğer oyunda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede ise Steven kazanarak skoru 9-8 olarak güncelledi. Melis ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun çıktığı bir sonraki oyunda Aleyna Kalaycıoğlu başarılı atışlarıyla oyununun skorunu 10-8'e taşıdı ve dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

30 Mart 2021 tarihinde yapılan eleme konseyinde 12. Hafta SMS oylamasıyla en fazla oyu alan isimler SMS birincisi olarak seçilecek. Belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • HANZADE OFLUOĞLU - Gönüllüler Takımı
  • ALEYNA ÇALIŞKAN - Gönüllüler Takımı



SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Kıyasıya geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım eleme adayı verecek ve haftanın 2 elemesinden birinde üye kaybedecek. Eleme konseyinden detaylar ve elenen isim belli olduğunda burada olacak.

SURVIVOR 12. HAFTA SMS SIRALAMASI

Noter tarafından onaylanarak Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor 12. hafta SMS sıralamaları belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.

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Survivor’da kim elendi? 30 Mart 12. hafta SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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