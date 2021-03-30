Zehra Gülüç kimdir, kaç yaşında, nereli? Zehra Gülüç şarkıları ve hayatı!

Cennetten Çiçek şarkısıyla üne kavuşan Zehra Gülüç hayatı ile ilgili sorgulamalar son dönemde arttı. Bugün Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olan ünlü isimle ilgili olarak Zehra Gülüç kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Daha önceden sosyal medyada dolanan Cenneten Çiçek şarkısıyla uzun süre gündemden düşmeyen Zehra Gülüç hayatı merak edilirken Zehra'nın 6 Kasım 1998 yılında Mersin'de doğduğu ve 2 kardeşi olduğu biliniyor.

ZEHRA GÜLÜÇ KİMDİR?

Zehra Gülüç, 6 Kasım 1998 yılında Mersin'de doğmuştur. 2 kardeşi olan genç sanatçı aslen Dersimlidir. Lise eğitimini Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayarak ardından Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kazanan genç yetenek müziği her zaman hayatının odak noktası yaptı. Zehra, 2014 yılında babasını trafik kazasında kaybetmiş ve müziğe sarılmıştır. Cennetten çiçek topluyorum ile karşımıza çıkan Zehra Gülüç; dünya genelinde 200 milyon tıklanma, indirilme rekoru kırarak ülkemizde müzik severlerin dikkatini çekti.

Henüz 16 yaşında, Ses tonunun özelliği ve arkadaşlarının desteği ile birlikte cover yaptığı parçaları YouTube kanalına yükleyerek ufak bir kitleye hitap ederken bir gece "Cennetten Çiçek" isimli parçayı hiçbir beklentisi olmadan yüklemiş ve hızla yoğun bir ilgi görmüştür. Birçok kişi tarafından seslendirilen ve oldukça yoğun ilgi gören "Cennetten Çiçek" şarkısının söz ve müziği Koray Albayrak ile Enes Yıldırım'a aittir.

DİSKOGRAFİ

Teklileri

"Kopаrdılаr Seni Benden" (Onur Bayraktar ile) (2020)

"Cennetten Çiçek" (2020)

"Cennetten Çiçek (Slow Versiyon)" (2020)

"Cennetten Çiçek (Trap Versiyon)" (2020)

"Ederin Olsun" (2020)

"Gurbet" (2021)