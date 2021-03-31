Abdurrahman Gazi kimdir? Abdurrahman Gazi ne zaman ve nasıl öldü? İşte hayatı

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Abdurrahman Gazi'nin şehit olduğu görülüyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 52.yeni bölümde Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken, Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılacak. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük yeri olan Abdurrahman Gazi kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte hayatı!

ABDURRAHMAN GAZİ KİMDİR?

Abdurrahman Gazi Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük hizmetleri geçmiş bir kumandan, Aydos Kalesi'nin fatihidir. Doğum tarihi 12.yüzyılın sonlarıdır ancak doğum yeri bilinmemektedir. Süleyman Şah zamanında başlayan hizmetini Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi devirlerinde de devam ettirmiştir.