Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon dizisi oyuncularından Aslı Orcan'ın hayatı, yaşı ve kariyeri...

Kırmızı Kamyon, itfaiyecilerin yaşadığı hüzün, sevinç ve yaptıkları kahramanlıkları anlatan bir dizi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin oyuncu kadrosu içinde Aslı Orcan da yer alıyor. Yeni dizinin Show TV ekranlarında yayınlanmasına kısa bir süre kala izleyiciler, Aslı Orcan kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Kırmızı Kamyon oyuncusu Aslı Orcan hakkında bilgiler, hayatı, yaşı ve oyunculuk kariyeri hakkında bilgiler yer almaktadır.
ASLI ORCAN KİMDİR?
Oyuncu ve sunucu Aslı Orcan 27 mayıs 1980, Aydın Doğumlu.
1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar Türk Halk Dansları bölümü mezunudur.Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır.
Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş,Ayla Algandan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır.