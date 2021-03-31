Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon dizisi oyuncularından Aslı Orcan'ın hayatı, yaşı ve kariyeri...

Aslı Orcan, yeni bir yapım ile izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Kırmızı Kamyon dizisi, aksiyon dolu ve dramatik bir hikayeye sahip. Yeni dizinin oyuncuları arasında Aslı Orcan da yer alıyor. Bu nedenle de Aslı Orcan kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Bugüne kadar rol aldığı yapımlar hakkında paylaştığı bilgiler ışığında, Aslı Orcan kimdir ve kaç yaşında? İşte, yeni dizinin dikkat çeken oyuncusu hakkında merak eden bilgiler ve sanat kariyeri...

Kırmızı Kamyon, itfaiyecilerin yaşadığı hüzün, sevinç ve yaptıkları kahramanlıkları anlatan bir dizi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin oyuncu kadrosu içinde Aslı Orcan da yer alıyor. Yeni dizinin Show TV ekranlarında yayınlanmasına kısa bir süre kala izleyiciler, Aslı Orcan kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Kırmızı Kamyon oyuncusu Aslı Orcan hakkında bilgiler, hayatı, yaşı ve oyunculuk kariyeri hakkında bilgiler yer almaktadır.

ASLI ORCAN KİMDİR?

Oyuncu ve sunucu Aslı Orcan 27 mayıs 1980, Aydın Doğumlu.