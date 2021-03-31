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Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:57

kimdir? dizisi oyuncularından Aslı Orcan'ın hayatı, yaşı ve kariyeri...

Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon dizisi oyuncularından Aslı Orcan'ın hayatı, yaşı ve kariyeri...

, yeni bir yapım ile izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan dizisi, aksiyon dolu ve dramatik bir hikayeye sahip. Yeni dizinin oyuncuları arasında Aslı Orcan da yer alıyor. Bu nedenle de Aslı Orcan kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Bugüne kadar rol aldığı yapımlar hakkında paylaştığı bilgiler ışığında, Aslı Orcan kimdir ve kaç yaşında? İşte, yeni dizinin dikkat çeken oyuncusu hakkında merak eden bilgiler ve sanat kariyeri...

, itfaiyecilerin yaşadığı hüzün, sevinç ve yaptıkları kahramanlıkları anlatan bir dizi olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin oyuncu kadrosu içinde da yer alıyor. Yeni dizinin ekranlarında yayınlanmasına kısa bir süre kala izleyiciler, Aslı Orcan kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Kırmızı Kamyon oyuncusu Aslı Orcan hakkında bilgiler, hayatı, yaşı ve oyunculuk kariyeri hakkında bilgiler yer almaktadır.

ASLI ORCAN KİMDİR?

Oyuncu ve sunucu Aslı Orcan 27 mayıs 1980, Aydın Doğumlu.

Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon dizisi oyuncularından Aslı Orcan'ın hayatı, yaşı ve kariyeri...

1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar  Türk Halk Dansları bölümü mezunudur.Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır.

Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon dizisi oyuncularından Aslı Orcan'ın hayatı, yaşı ve kariyeri...

Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş,Ayla Algandan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır.

Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon dizisi oyuncularından Aslı Orcan'ın hayatı, yaşı ve kariyeri...

Dizileri

  • 2002 Sır Kapısı / Sırlar Dünyası
  • 2003 Hekimoğlu
  • 2004 Burçak Tarlası
  • 2005 Çapkın
  • 2005 Sensiz Olmuyor
  • 2006 Kaybolan Yıllar
  • 2007 İki Yabancı
  • 2007 Yemin
  • 2008 Ateş ve Barut
  • 2009 Cam Kırıkları
  • 2009 Aile Saadeti
  • 2012 – 2013 Karadayı
  • 2014 Kurt Seyit ve Şura
  • 2014 – 2015 Medcezir
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Aslı Orcan kimdir? Kırmızı Kamyon dizisi oyuncularından Aslı Orcan'ın hayatı, yaşı ve kariyeri...
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