Belkıs Özener kimdir, kaç yaşında? Belkıs Özener şarkıları ve hayatı!

Özener, 28 Mart 1940 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Babası Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni annesi Fatma Hanım'ın üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Belkıs Özyenginer'dir. Ses sanatçısı Gönül Yazar ablasıdır. Anne babası o 2 yaşında iken boşanmıştır. Ablası Belma annesine, Gönül ablası da babasına verilince, Belkıs da iki teyzesinin yanında büyüdü.

1952 yılında Gönül Yazar ilk evliliğini yapınca onun yanında Ankara'ya gitti.1954 yılında ablası boşanınca onunla beraber İstanbul'a yerleşti. Beyoğlu Balo Sokak'taki Madam Anna'nın evinde geçirdikleri günleri hiç unutmadığını belirtirken ablası Gönül Yazar'ın o yıllarda şarkıcılığa başladığını söyler.

Belkıs Özener 1955 yılında İstanbul'da yapılan bir ses yarışmasında birinci oldu. O yılların ünlü gazinolarından biri olan Beyaz Park'ın sahnesinde ödülünü aldı.Zeki Duygulu, Radife Erten, Selahattin Pınar ve Alaeddin Yavaşca'dan Türk Sanat Müziği dersleri alarak şarkıcılığa başladı. Daha sonra sahnelerden kopup filmlerde çeşitli oyuncuların yerine şarkı söylemeyi tercih etti.

Belkıs Özener, Türk Sanat Müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar'ın aksine çok fazla sahne çalışması yapmayıp daha çok Yeşilçam filmlerinde Türkan Şoray,Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi sinema yıldızların yerine şarkıları seslendirmiştir. Siyah beyaz seyrettiğimiz Türkan Şoray'lı, Filiz Akın'lı, Hülya Koçyiğit'li filmlerde dinlediğimiz şarkıları hep Belkıs Özener seslendirmiştir.

Belkıs Özener, henüz 16 yaşındayken Tepebaşı'nda ilk defa sahneye çıkar. 1956 yılında 16 yaşında iken bir iş adamı olan Rauf Köksalan ile evlendi ve Benek, Bengü ve Barkın adlarında üç çocuğu oldu. Eşi ölene kadar 27 yıl evli kaldı.