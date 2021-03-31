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Giriş Tarihi: 1.4.2021 01:12 Son Güncelleme: 1.4.2021 01:12

son bölüm izle! Cumali sonunda ’üne kavuşuyor…

Benim Adım Melek son bölüm izle! Cumali sonunda Zümrüt’üne kavuşuyor…

TRT1 ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan dizisi 59. son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde ’ün yokluğunda derbeder olan Cumali sonunda Zümrüt’üne kavuşuyor. Öte yandan dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler “” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile “Benim Adım Melek son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Benim Adım Melek dizisi 59. son bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Benim Adım Melek son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE!

TRT1 ile Benim Adım Melek 59. son bölüm izleme linki ve 59. bölüm özet detayları şu şekilde;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Benim Adım Melek 59. bölümün tamamını, kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/benim-adim-melek



BENİM ADIM MELEK 59. BÖLÜM ÖZETİ

Zümrüt'ün yokluğunda derbeder olan Cumali sonunda Zümrüt'üne kavuşur. Ömer, Zümrüt'ün dönüşüne sevinse de konaktan ayrılma kararının arkasında durur. Ama Defne, Ömer'in bu kararının karşısındadır. Karı koca arasındaki bu fikir ayrılığında Ömer geri adım atacak mı yoksa Ömer ve Defne arasında yeni bir kriz bizi mi bekliyor? Halil yeniden nikah günü alır. Haberi alan Zümrüt bağ evine gidip hazırlıklara başlar. İkra ve Kerem, buldukları ipuçları ile Zeynel'in kapısına dayanırlar. İkra'nın abisi gerçekten o mudur?



Düğün arifesinde öldü bildikleri kardeşler kavuşacak mıdır yoksa ortalık daha da mı karışacaktır? Mecburen Adana'ya yerleşen Alpay'ın aklı Antep'te kalmıştır. Ne yapıp edip dönmeyi düşünse de Kenan işini sağlama almıştır. Herkes mutluluğa doğru yol alırken Seyran, Gülce'nin yokluğunda perişandır. Mithat karısının haline dayanamaz ve bu işi çözmeyi aklına koyar. Zeynel'in nikah şahitliğini yapan Kenan, düğün yemeğinde Vildan'la aynı masada oturma hayalleri kursa da Zümrüt ve Halil buna izin verecekler midir?

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Benim Adım Melek son bölüm izle! Cumali sonunda Zümrüt’üne kavuşuyor…
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