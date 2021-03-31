Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon’un İlker’i Burak Berkay Akgül hayatı!

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Burak Berkay Akgül hayatı ile gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. Show Tv'de bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde İlker karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Ekibin genç üyelerinden olan İlker, babasını henüz beş yaşındayken trafik kazasında kaybedince annesiyle beraber en büyük desteği Tolga ve Ayşe'den görür.

BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

Burak Berkay Akgül 1997 yılında İstanbul doğmuştur. Reklam ve dizi film oyuncusudur. Boyu 180 cm olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunudur. Aynı zamanda Akademi 35,5 Sanat Evi Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi almıştır.

Burak Berkay, önce Aytaç Sucuk ve Casper Bilgisayar reklam filmlerinde yer almıştır. 2020 senesinden itibaren ekranlara gelen Maria ile Mustafa dizisinde Rüzgâr karakterini canlandırmıştır. 2021 senesinde ise Show Tv'de yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde yer alacak. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

BURAK BERKAY AKGÜL ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Maria ile Mustafa (Rüzgâr, Tv Dizisi 2020-2021)

Kırmızı Kamyon (TV Dizisi 2021)