Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Burcu Biricik’in hayatı!

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Burcu Biricik hayatı ile gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncuyla ilgili olarak Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Daha önceden birçok dizi ve film projesinde rol aldığı bilinen Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı’da dünyaya gelmiştir. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçilmiştir.

Burcu Biricik son dönemin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Birçok dizi ve film projesinde rol alan ünlü oyuncu Camdaki Kız dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son projesiyle gündeme gelen Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. İşte Burcu Biricik hayatı ile ilgili merak edilenler!

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Ünlü oyuncu Burcu Biricik son günlerin en çok merak edilen isimler arasındaki yerini aldı. Camdaki Kız dizisiyle ekranlara çıkmaya hazırlanan Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır.