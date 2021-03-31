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Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:25

Mehdi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Doğduğun Ev Kaderindir'de İbrahim Çelikkol neden diziden çıktı?

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı? Doğduğun Ev Kaderindir'de İbrahim Çelikkol neden diziden çıktı?

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi ’de Mehdi karakterine hayat veren ’un dizide senaryo gereği vurulması üzerine “Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı, neden çıktı?” sorularını gündeme taşıdı. Zeynep’i kurtarmak pahasına canından vazgeçen Mehdi’nin akıbeti yayınlanan bölümle belli olacak. Öte yandan iddialara göre İbrahim Çelikkol, Enver Öztürk’ün yapıma dahil olmasının ardından başrol havasından sıyrılması ve karakterin tavırları ile izleyenleri kendisinden soğutması gerekçesiyle yapımdan ayrılacak.

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi karakterinin ölümü ile medya gündemine bomba gibi düştü. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan yapımda bebeği ve Zeynep'i korumak için kurşunların önüne atlayan karakter izleyenleri şaşkına çevirirken bu durum sonrası "Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı, neden çıktı?" soruları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda fenomen yapım Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi yani İbrahim Çelikkol'un yapımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ, İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN NEDEN ÇIKTI?

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de iddiaya göre; İbrahim Çelikkol bu akşam uzunca bir süredir başrollerinde yer aldığı yapımdan ayrılıyor. Kurşunların hedefi olan karakterin can verdiği anlar izleyenleri hayrete düşürürken konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı.

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İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Şubat 1982

Kaç yaşında: 38yaşında

Nereli: İzmit

İbrahim Çelikkol (d. 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli), Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T. Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan' ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir

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Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı? Doğduğun Ev Kaderindir'de İbrahim Çelikkol neden diziden çıktı?
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