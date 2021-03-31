Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde şok: Mehdi vurularak ölüyor! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz'in, Mehdi'ye gözdağı vermek amacıyla Zeynep ve Barış'ın evlerini kurşunlatmasıyla herkes kendini tek bir çatı altında bulur. Hayatları iç içe girmiş üç kahramanımızın, gölgesi birbirinin üzerine düşen kaderlerinde bu artık çarkların daha hızlı dönmesi anlamına gelmektedir.

Mehdi, Nuh, Cemile ve Müjgan bebekle kuracağı yeni hayatın daha ilk gününde aldığı darbe karşısında yine kendini öne atmaktan çekinmez. Üstelik yalnız da değildir. Ali Rıza Dayı, tehdit altındaki üç eve ve insanlarına sahip çıkması için eski dostu Delikanlı Sadi'den yardım ister.

Cengiz'in koyduğu mühlet dolar ve tehditleri artarak sürerken; Zeynep, Barış ve Mehdi, sağduyu, fedakarlık, cesaret ve gelecek arasında seçim yapmak zorundadır.

Geçmişin tüm ağırlığı ve bugünün yakıcılığıyla ölüm döşeğindedir şimdi eski sevda ve mirasçısı olmayı bekler.