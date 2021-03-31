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Giriş Tarihi: 1.4.2021 01:49

son bölümde şok: Mehdi vurularak ölüyor! izle

Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde şok: Mehdi vurularak ölüyor! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle

TV8 ekranlarında yayınlanan dizisi, 37. son bölümü ile ekranlara geldi. Cengiz'in, Mehdi'ye gözdağı vermek amacıyla Zeynep ve Barış'ın evlerini kurşunlatmasıyla herkes kendini tek bir çatı altında bulur. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümün son sahnesinde yaşananlar ise herkesi ekranları başına kilitledi. Zira, Mehdi vurularak öldü! Kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için Doğduğun Ev Kaderindir 37. son bölüm izle ekranı erişime açıldı. Öte yandan, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, 37. son bölümü ile yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde, Mehdi, Nuh, Cemile ve Müjgan bebekle kuracağı yeni hayatın daha ilk gününde aldığı darbe karşısında yine kendini öne atmaktan çekinmez. Üstelik yalnız da değildir. Ali Rıza Dayı, tehdit altındaki üç eve ve insanlarına sahip çıkması için eski dostu Delikanlı Sadi'den yardım ister. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde nefes kesen ve duygulandıran sahneler yer alırken son sahnede büyük bir şok yaşandı. Mehdi, Zeynep'i korumak uğruna vurularak öldü! Diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle tek parça olarak yayınlandı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM İZLE

Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm tek parça izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kopyalayarak tarayıcınıza yapıştırmanız gerekmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=nMR9WD8r9Gw

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLÜYOR MU, İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN AYRILDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine can veren İbrahim Çelikkol, 37. bölüm itibarı ile diziden ayrıldı.

Çelikkol ve rol arkadaşı Demet Özdemir, Instagram hesaplarından paylaşım yaparak Mehdi karakterinin vurulma sahnesinden sonra öldüğünü doğruladı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz'in, Mehdi'ye gözdağı vermek amacıyla Zeynep ve Barış'ın evlerini kurşunlatmasıyla herkes kendini tek bir çatı altında bulur. Hayatları iç içe girmiş üç kahramanımızın, gölgesi birbirinin üzerine düşen kaderlerinde bu artık çarkların daha hızlı dönmesi anlamına gelmektedir.

Mehdi, Nuh, Cemile ve Müjgan bebekle kuracağı yeni hayatın daha ilk gününde aldığı darbe karşısında yine kendini öne atmaktan çekinmez. Üstelik yalnız da değildir. Ali Rıza Dayı, tehdit altındaki üç eve ve insanlarına sahip çıkması için eski dostu Delikanlı Sadi'den yardım ister.

Cengiz'in koyduğu mühlet dolar ve tehditleri artarak sürerken; Zeynep, Barış ve Mehdi, sağduyu, fedakarlık, cesaret ve gelecek arasında seçim yapmak zorundadır.

Geçmişin tüm ağırlığı ve bugünün yakıcılığıyla ölüm döşeğindedir şimdi eski sevda ve mirasçısı olmayı bekler.

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Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde şok: Mehdi vurularak ölüyor! Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle
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