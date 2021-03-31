Doya Doya Moda All Star gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? Doya Doya Moda 31 Mart haftanın birincisi belli oluyor!

Doya Doya Moda All Star puan durumu ve gün birincisi haftanın üçüncü gününde milyonların gündemine geliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan stil yarışması Doya Doya Moda All Star yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Doya Doya Moda gün birincisi kim, puan durumu açıklandı mı, haftanın birincisi kim oldu sorularına yanıt aranıyor. Yeni formatta All Star ismiyle devam eden yarışmada Geçtiğimiz hafta Seray Sever eleme olmayacağını belirtmişti. 31 Mart 2021 Doya Doya Moda All Star gün birincisi ve puan durumu jüri üyeleri tarafından açıklanacak!
Ekranların gündüz kuşağı programı Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Gün boyunca performanslarını sergileyerek jüriden yüksek puan almak için yarışan isimlerle ilgili olarak Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu detayları şöyle;
Özde Karacan
Su Baher
Emel Başkan
Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Rümeyse Buyuran
Betül Böçkün
Betül:19
Birben:15
Emel:20
Rümeysa:14
Ferdanur:19
Su:20