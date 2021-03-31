Dün Survivor'da 3. eleme adayı belli oldu! 30 Mart 2021 Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu? Adaya veda edecek isim...

Survivor'da eleme adaylarının belirlendiği gecede milyonlar ekranlara kilitlendi. Her hafta elemenin yapıldığı Salı gecesi Ünlüler ve gönüllüler takımı bu kez haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek üzere konseyde bir araya geldi. Bu noktada programı geçtiğimiz akşam kaçıran kişiler "Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. Elenen isim Perşembe günü belli olurken programın 30 Mart tarihli bölümünde Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın ardından üçüncü Survivor eleme adayı belirlendi.

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı geçtiğimiz akşam ödül oyunu ardından ada konseyinde buluştu. Bu kez programda farklı bir uygulama yapılırken Aleyna ve Hanzade ile beraber potada yer alacak üçüncü isim belirlendi. Ancak eleme gerçekleşmedi. Programda 1 Nisan Perşembe akşamı, halktan gelen SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaya veda eden isim belli olacak.