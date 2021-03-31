Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mart 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu... İşte reyting sonuçları birincisi!

Dünün reyting sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Salı günlerinin vazgeçilmez dizileri geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşurken aynı zamanda milli maçın da yayınlanması nedeniyle milyonlar ekran başındaydı. Salı günlerinin vazgeçilmez dizileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu gibi iddialı yapımlar da aynı zamanda yeni bölümlerini yayınladı. Bu kapsamda 30 Mart dünün reyting sonuçları merakla araştırılıyor.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz hafta Salı günü total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da almıştı. Her hafta adeta zirvedeki yerini koruyan EDHO, bu hafta da sıralamadaki yerini koruyabilecek mi merak ediliyor. Bu noktada gözler 30 Mart reyting sonuçlarında…