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Haberler Medya Haberleri Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mart 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu... İşte reyting sonuçları birincisi!
Giriş Tarihi: 31.3.2021 07:32

Dünün açıklandı mı? 30 Mart 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu... İşte reyting sonuçları birincisi!

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mart 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu... İşte reyting sonuçları birincisi!

Geçtiğimiz gün televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar ekranlardaki yerini alırken sıralamaları milyonların gündemindeki yerini aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı yepyeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkarken bu noktada ise araştırmalar hız kazandı. “Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki güne ait AB ve TOTAL sıralamaları belli olurken 30 Mart dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dünün reyting sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Salı günlerinin vazgeçilmez dizileri geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşurken aynı zamanda milli maçın da yayınlanması nedeniyle milyonlar ekran başındaydı. Salı günlerinin vazgeçilmez dizileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu gibi iddialı yapımlar da aynı zamanda yeni bölümlerini yayınladı. Bu kapsamda 30 Mart dünün reyting sonuçları merakla araştırılıyor.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz hafta Salı günü total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da almıştı. Her hafta adeta zirvedeki yerini koruyan EDHO, bu hafta da sıralamadaki yerini koruyabilecek mi merak ediliyor. Bu noktada gözler 30 Mart reyting sonuçlarında…

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Henüz bu haftaya ilişkin sonuçlar açıklanmazken geçtiğimiz haftanın sıralaması ise şöyle;

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
7 BARAJ FOX
8 SURVIVOR TV8
9 ATV ANA HABER ATV
10 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1


AB İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
6 HEKIMOGLU KANAL D
7 ESRA EROL'DA ATV
8 SURVIVOR TV8
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 BARAJ FOX

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mart 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu... İşte reyting sonuçları birincisi!
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