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Giriş Tarihi: 31.3.2021 14:38

kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon’un Yavuz karakterini canlandıran

Fatih Al kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon’un Yavuz karakterini canlandıran Fatih Al hayatı

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu hayatı ile gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. Show Tv’de bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde Yavuz karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuyla ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Hayat kurtaran itfaiyecilerin anlatıldığı dizide Yavuz karakteriyle dikkat çeken Fatih Al 12 Eylül 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Kırmızı Kamyon dizisinin Yavuz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Fatih Al hayatı merak ediliyor. Bu akşam ilk kez yayınlanacak olan dizide Yavuz'a hayat verecek olan ünlü ismin daha önce birçok projede yer aldığı biliniyor. 2014 yılında Karadayı dizisinde Sosyete Yusuf karakteriyle de ününe ün katmıştır. Fatih Al, 12 Eylül 1976'da Ankara'da doğan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. İşte Fatih Al hayatı, yaşı, dizileri ve hakkında tüm merak edilenleri…

FATİH AL KİMDİR?

Ünlü oyuncu Fatih Al hayatı, Kırmızı Oda dizisinde Yavuz karakterini canlandıracak olması dolasıyla merak ediliyor. Dizi ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelirken Fatih Al'ın hayatı internet üzerinden araştırılacak. Fatih Al, 12 Eylül 1976'da Ankara'da doğan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

FATİH AL HAYATI

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra şehir tiyatrolarında çalışan Al, ardından sinema, tiyatro ve televizyon dizilerinde rol almıştır.2003 yılında "Sihirli Annem" televizyon dizisinde oyunculuk hayatına adım atan Al, daha sonra 2005 yılında "Rüzgarlı Bahçe" isimli televizyon dizisinde rol almıştır.

2007 yılında "Hazan Mevsimi - Bir Panayır Hikâyesi" isimli filmde işçi Cemal'i canlandıran Al, 2010 yılında "Korkuyu Beklerken" isimli tiyatro oyununda rol almış ve 2011 yılında ise hem "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" isimli filmde hem de "Giderayak" isimli tiyatro oyununda ve "Muhteşem Yüzyıl" isimli televizyon dizisinde rol almıştır.

Muhteşem Yüzyıl isimli televizyon dizisinde oyunculuk yaptığı ve rol aldığı Matrakçı Nasuh rolü ile daha fazla gündeme gelir olmuştur.2013 yılında "Evdeki Yabancılar" isimli filmde ise Yaşar olarak rol almıştır.2014 yılında "Daire" filminde Feramus'u canlandıran Al, bu yıl içerisinde FOX televizyon kanalında yayına başlayan "Not Defteri" isimli televizyon dizisinde edebiyat öğretmeni Mahir Soysal'ı canlandırmıştır.

Bu televizyon dizisinde canlandırdığı rol ile daha popüler hale gelmiş ve tanınır olmuştur.

2021 yılında ise yepyeni bir proje ile Show TV ekranlarına geliyor. Fatih AL Kırmızı Kamyon dizisinde Yavuz karakterine can verecek.

FATİH AL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

TİYATRO

"Giderayak", 2011[7]
"Korkuyu Beklerken", 2010[8]
"Dolu Düşün Boş Konuş", 2014-2016

DİZİ

"Sihirli Annem", 2005-2006, Ali
"Rüzgarlı Bahçe", 2005, İbrahim
"Muhteşem Yüzyıl", 2011, Matrakçı Nasuh
"Not Defteri", 2014, Mahir Soysal[9]
"Karadayı" ,2014, Sosyete Yusuf
Kanatsız Kuşlar, 2017, Muzafferatı

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Fatih Al kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon’un Yavuz karakterini canlandıran Fatih Al hayatı
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