Fatih Al kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon’un Yavuz karakterini canlandıran Fatih Al hayatı

FATİH AL HAYATI

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra şehir tiyatrolarında çalışan Al, ardından sinema, tiyatro ve televizyon dizilerinde rol almıştır.2003 yılında "Sihirli Annem" televizyon dizisinde oyunculuk hayatına adım atan Al, daha sonra 2005 yılında "Rüzgarlı Bahçe" isimli televizyon dizisinde rol almıştır.

2007 yılında "Hazan Mevsimi - Bir Panayır Hikâyesi" isimli filmde işçi Cemal'i canlandıran Al, 2010 yılında "Korkuyu Beklerken" isimli tiyatro oyununda rol almış ve 2011 yılında ise hem "Bizim Büyük Çaresizliğimiz" isimli filmde hem de "Giderayak" isimli tiyatro oyununda ve "Muhteşem Yüzyıl" isimli televizyon dizisinde rol almıştır.

Muhteşem Yüzyıl isimli televizyon dizisinde oyunculuk yaptığı ve rol aldığı Matrakçı Nasuh rolü ile daha fazla gündeme gelir olmuştur.2013 yılında "Evdeki Yabancılar" isimli filmde ise Yaşar olarak rol almıştır.2014 yılında "Daire" filminde Feramus'u canlandıran Al, bu yıl içerisinde FOX televizyon kanalında yayına başlayan "Not Defteri" isimli televizyon dizisinde edebiyat öğretmeni Mahir Soysal'ı canlandırmıştır.

Bu televizyon dizisinde canlandırdığı rol ile daha popüler hale gelmiş ve tanınır olmuştur.

2021 yılında ise yepyeni bir proje ile Show TV ekranlarına geliyor. Fatih AL Kırmızı Kamyon dizisinde Yavuz karakterine can verecek.