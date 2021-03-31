Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin bu akşam Tv'de!

Bu akşam ekrana gelecek yapımlar arasında yer alan Hedefim Sensin filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2018 yılında vizyona giren ve büyük ilgi gören yapım izleyenlerine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Yaptığı komedi filmleri ile adından söz ettiren ünlü oyuncunun hem kadrosunda bulunduğu ve senaristliğini üstlendiği Hedefim Sensin filmine dair detaylar izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm bu soruların yanıtı…

HEDEFİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya'nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz.

Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya'nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada'ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize'nin, Leyla'nın ve Yarım Hasan'ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

HEDEFİM SENSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefim Sensin filmi Çanakkale Gökçeada'da çekilmiştir.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif v 216" gibi filmlere imza atan Kıvanç Baruönü'nün oturduğu "Hedefim Sensin" filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.