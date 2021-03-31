Hekimoğlu 44. yeni bölüm fragmanı izle! Ekibi bekleyen zor karar

Hekimoğlu dizisinin 43. son bölümle ekranlardaki gösteriminin sona ermesiyle beraber, yeni bölüm detaylarını öğrenmek ve fragmanı seyretmek isteyen diziseverler "Hekimoğlu 44. yeni bölüm fragmanı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
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Lösemili genç bir hastaya ilik nakli yapılması gerekmektedir. İliği uyumlu olan kardeşten nakil yapılacağı sırada küçük kardeşte enfeksiyon olduğu saptanır. Enfeksiyon tüm planları alt üst eder. Hekimoğlu ve ekibinin doğru seçeneği bulup o zor kararı vermesi gerekmektedir.