Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Hekimoğlu 44. yeni bölüm fragmanı izle! Ekibi bekleyen zor karar
Giriş Tarihi: 31.3.2021 01:49 Son Güncelleme: 31.3.2021 18:01

44. yeni bölüm fragmanı izle! Ekibi bekleyen zor karar

Hekimoğlu 44. yeni bölüm fragmanı izle! Ekibi bekleyen zor karar

ekranlarında yayınlanan dizisinin 43. son bölümünün sona ermesiyle diziseverler dizinin yeni bölüm fragmanı detaylarını merak etmeye başladı. Yeni bölümde lösemili genç bir hastaya ilik nakli yapılması gerekiyor. İliği uyumlu olan kardeşten nakil yapılacağı sırada küçük kardeşte enfeksiyon olduğu saptanıyor. Ekip zor bir kararın eşiğinde kalıyor. Yeni bölüme ilişkin daha fazla detay öğrenmek isteyen diziseverler “” şeklinde araştırmalar yapıyor. Hekimoğlu 44. yeni bölüm fragmanı izleme linki ve özet detayları.

Hekimoğlu dizisinin 43. son bölümle ekranlardaki gösteriminin sona ermesiyle beraber, yeni bölüm detaylarını öğrenmek ve fragmanı seyretmek isteyen diziseverler "Hekimoğlu 44. yeni bölüm fragmanı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

HEKİMOĞLU 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kanal D ile Hekimoğlu 44. yeni bölüm fragmanı izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Hekimoğlu 44. yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/fragmanlar/hekimoglu-44-bolum-fragmani



HEKİMOĞLU 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Lösemili genç bir hastaya ilik nakli yapılması gerekmektedir. İliği uyumlu olan kardeşten nakil yapılacağı sırada küçük kardeşte enfeksiyon olduğu saptanır. Enfeksiyon tüm planları alt üst eder. Hekimoğlu ve ekibinin doğru seçeneği bulup o zor kararı vermesi gerekmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hekimoğlu 44. yeni bölüm fragmanı izle! Ekibi bekleyen zor karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA