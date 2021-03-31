İsmail Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İsmail Özkan hayatı

İsmail Özkan son günlerin gündeme gelen isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah program konuğu olan İsmail Özkan kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler, aslen nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte İsmail Özkan hayatı ve hakkında merak edilenleri…

İSMAİL ÖZKAN KİMDİR?

İsmail Özkan, 20 Kasım 1977 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Aslantaş ailesinin 2. Çocuğu olan İsmail Özkan Aslantaş, henüz ilkokuldayken Barış Manço tarafından düzenlenen okullararası çocuk şöleninde yüzlerce çocuk arasından seçilerek ilk kez sahneye çıkarak şarkı söylemeye başlamış ve o gün şarkıcı olmayı aklına koymuştur.

Ortaokul yıllarında ise müzik çalışmalarını Balıkesir Halk Eğitim Türk Sanat Müziği korosunda sürdürmüştür. Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'ni başarıyla bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'ında kısa bir süre eğitim görüp, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Bu sıralarda İzmir Ege Tv ve Yeni Tv'de kendisinin hazırlayıp sunduğu ' İsmail Özkan Sizlerle ', ' Dalgalamaca ', ' Gecenin Sıcağında ' ve ' Faslı Şahane ' adlı talk show ve müzik programlarıyla Egelilerin gönlünde farklı bir yer kazanmıştır.Ege bölgesinde pek çok konser ve sahne çalışmalarına imza atan sanatçı ' Gitme ' ilk albümünü Prestij Müzik ile yapmıştır. Katıldığı TV programlarında eşsiz yorumuyla seslendirdiği ' İmkansız Aşk ' ve ' Fikrimin İnce Gülü ' gibi sevilen şarkılarla ünlenen sanatçı, uzun yıllardır Türkiye'nin birçok bölgesinde düzenlediği festival, konser ve organizasyonlarla organizatör kimliği ile de ön plana çıkmıştır.