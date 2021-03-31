Show Tv ekranlarına 31 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümü ile gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan ve Uğur karakterine hayat veren Görkem Sevindik kimdir sorusunun yanıtı dizi severler tarafından sorgulanıyor. İtfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini konu alacak olan Kırmızı Kamyon dizisinin Uğur'u Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında ve nereli? Görkem Sevindik hayatı ve kariyeri

Görkem Sevindik, bu akşam Show Tv ekranlarına ilk bölümü ile gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinde Uğur karakterini canlandıracak. Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasında çekip çıkaramamış ve bunun üzüntüsünü yaşamaktadır. Pek çok projede yer almış ve adından söz ettirmeyi başaran Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik kaç yaşında ve aslen nereli? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri!

KIRMIZI KAMYON UĞUR KİMDİR?

Unvanı başçavuş olan Uğur; cesur, gözü pek ve merhametli bir itfaiyecidir. En yakın dostu Cem'in kız kardeşi Nilüfer'e aşık olur ve onunla evlenir. Bu evlilikten Ömrüm isimli bir kızları olur. Bir gün Uğur'un evden çıkmasının ardından yan evde patlak veren yangın onların evine de sıçrar. Nilüfer ile Ömrüm ise alevler arasında mahsur kalır. Ömrüm'ü kurtaran ancak risk sebebinden dolayı Nilüfer için tekrar binaya girmesine izin verilmeyen Uğur'un hayatı yangından sonra tamamen değişir. En yakın dostu Cem dahil Nilüfer'in ailesinden herkes bu kayıptan Uğur'u sorumlu tutar. Uğur ise bu yangının bir kundaklama sonucu çıktığından emindir, fakat kimse ona inanmaz. Şimdi Uğur'un hayattaki en büyük arzusu karısını kaybettiği yangının kundakçısını bulmak ve Ömrüm'ü geri almaktır.