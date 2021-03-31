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Haberler Medya Haberleri Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 31.3.2021 17:04

dizisinin Yonca’sı kimdir? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri

Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri

Show Tv'nin yeni dizisi 'da Yonca karakterine hayat verecek isim oldu. Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan dizide dram ve aksiyon yer alacak olup bir itfaiye istasyonundaki itfaiyecilerin sevinçlerini, üzüntülerini, umutlarını ve kayıplarını izleyici ile buluşturacak. Kırmızı Kamyon dizisinde Yonca karakteri adli psikolog olarak Uğur ve Cem'in davasına atanacak ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair bir çalışma başlatacak. Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca'sı ? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri

dizisinde Yonca karakterini canlandıracak olan hakkında sorgulamalar başladı. Daha önceleri pek çok dizi ve projede yer almış isim 1993 doğumlu Aydın'da dünyaya gelmiştir. Babası da kendisi gibi oyuncudur. Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca'sı ? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri

KIRMIZI KAMYON YONCA KİMDİR?

İşini hep ön planda tutan Yonca, adli psikolog olarak Uğur ve Cem'in davasına atanır ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair detaylı bir çalışma yürütmeye başlar. Bu davaya atanması genç kadının hayatını tamamen değiştirecektir.

Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Tam adı Kıymet olan oyuncu, 1993 yılında Aydın'da dünyaya gelmiştir. Babası da kendisi gibi oyuncudur.

Okul hayatında aradığını bulamayan Nilay Denizin ilgisi tiyatroyla buluşmuştur. Yıldızı televizyon dizileriyle parlayacak olan Nilay Deniz, özel tiyatro kollarında eğitimler almış ve artık oyunculuğu meslek olarak seçmiştir.

Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri

16 yaşındayken katıldığı bir amatör güzellik yarışmasında derece elde edememesine rağmen Serdar Akar tarafından fark edilmiştir. Böylece ona profesyonel anlamda oyunculuk kariyerinin kapıları açılmıştır.

, üç yıl önce evlendiği görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'tan geçtiğimiz Ocak ayında boşandı.

Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri

Nilay Deniz'in oynadığı diziler ve filmler:

2020 – Çatı Katı Aşk (Yasemin) (TV Dizisi)

2019 – Kalk Gidelim (Nehir) (TV Dizisi)

2017 – Ateşböceği (Aslı) (TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Seray) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Yeniden (Selin Şekercizade) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Zeynep) (TV Dizisi)

2013 – Güneşi Beklerken (Begüm Varol) (TV Dizisi)

2013 – 20 Dakika (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2011 – Mor Menekşeler (Cevriye) (TV Dizisi)

2011 – Hayata Beş Kala (Selma) (TV Dizisi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Rüya)(TV Dizisi)

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Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri
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