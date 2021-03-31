Show Tv'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da Yonca karakterine hayat verecek isim Nilay Deniz oldu. Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan dizide dram ve aksiyon yer alacak olup bir itfaiye istasyonundaki itfaiyecilerin sevinçlerini, üzüntülerini, umutlarını ve kayıplarını izleyici ile buluşturacak. Kırmızı Kamyon dizisinde Yonca karakteri adli psikolog olarak Uğur ve Cem'in davasına atanacak ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair bir çalışma başlatacak. Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca'sı Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri

Kırmızı Kamyon dizisinde Yonca karakterini canlandıracak olan Nilay Deniz hakkında sorgulamalar başladı. Daha önceleri pek çok dizi ve projede yer almış isim 1993 doğumlu Aydın'da dünyaya gelmiştir. Babası da kendisi gibi oyuncudur. Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca'sı Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri

KIRMIZI KAMYON YONCA KİMDİR?

İşini hep ön planda tutan Yonca, adli psikolog olarak Uğur ve Cem'in davasına atanır ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair detaylı bir çalışma yürütmeye başlar. Bu davaya atanması genç kadının hayatını tamamen değiştirecektir.