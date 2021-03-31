Kırmızı Kamyon dizisinde Yonca karakterini canlandıracak olan Nilay Deniz hakkında sorgulamalar başladı. Daha önceleri pek çok dizi ve projede yer almış isim 1993 doğumlu Aydın'da dünyaya gelmiştir. Babası da kendisi gibi oyuncudur. Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca'sı Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve kariyeri
İşini hep ön planda tutan Yonca, adli psikolog olarak Uğur ve Cem'in davasına atanır ve Ömrüm'ün kiminle yaşaması gerektiğine dair detaylı bir çalışma yürütmeye başlar. Bu davaya atanması genç kadının hayatını tamamen değiştirecektir.
NİLAY DENİZ KİMDİR?
Tam adı Kıymet Nilay Deniz olan oyuncu, 1993 yılında Aydın'da dünyaya gelmiştir. Babası da kendisi gibi oyuncudur.
Okul hayatında aradığını bulamayan Nilay Denizin ilgisi tiyatroyla buluşmuştur. Yıldızı televizyon dizileriyle parlayacak olan Nilay Deniz, özel tiyatro kollarında eğitimler almış ve artık oyunculuğu meslek olarak seçmiştir.
16 yaşındayken katıldığı bir amatör güzellik yarışmasında derece elde edememesine rağmen Serdar Akar tarafından fark edilmiştir. Böylece ona profesyonel anlamda oyunculuk kariyerinin kapıları açılmıştır.
Nilay Deniz, üç yıl önce evlendiği görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'tan geçtiğimiz Ocak ayında boşandı.
Nilay Deniz'in oynadığı diziler ve filmler:
2020 – Çatı Katı Aşk (Yasemin) (TV Dizisi)
2019 – Kalk Gidelim (Nehir) (TV Dizisi)
2017 – Ateşböceği (Aslı) (TV Dizisi)
2017 – Dayan Yüreğim (Seray) (TV Dizisi)
2015 – Aşk Yeniden (Selin Şekercizade) (TV Dizisi)
2014 – Ah Neriman (Zeynep) (TV Dizisi)
2013 – Güneşi Beklerken (Begüm Varol) (TV Dizisi)
2013 – 20 Dakika (Konuk oyuncu)(TV Dizisi)
2011 – Mor Menekşeler (Cevriye) (TV Dizisi)
2011 – Hayata Beş Kala (Selma) (TV Dizisi)
2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Rüya)(TV Dizisi)