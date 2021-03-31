Kırmızı Kamyon konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Kırmızı Kamyon dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Kırmızı Kamyon bu akşam başlıyor. Show TV ekranlarında birinci bölümüyle ilk kez bu akşam yayınlanacak olan diziyle ilgili olarak Kırmızı Kamyon konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Dizide güçlü ve hırslı Yavuz karakterine Fatih Al hayat verirken, kız kardeşinin ölümünden sonra hayatı tepetaklak olan Cem karakterine Ushan Çakır hayat veriyor.
Show TV'de bu akşam ilk kez yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon konusu, oyuncuları ve çekildiği yerle merak uyandırıyor. Yönetmen koltuğunda Osman Kaya'nın oturduğu 'Kırmızı Kamyon' itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak.
İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatırken dram ve aksiyonu buluşturan 'Kırmızı Kamyon' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. İtfaiyecilerin göze aldığı fedakarlıkların göz doldurduğu tanıtımda aksiyon dolu sahneler heyecanlı ve temposu yüksek bir hikayenin sinyallerini verdi. Kahraman itfaiyecilerin, kötülerle mücadelesini anlatan ve bir ilke atavak olan Kırmız Kamyon dizisi aksiyon dolu hikayesinin yanında kızına kavuşmak için yaşama tutunan bir babanın duygu dolu mücadelesi ile seyircileri her hafta ekranlara kitleyecek.
Kırmızı kamyon dizisinin çekimlerinin başlamış olduğu Kundura fabrikası, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncu kadrosunda;
Görkem Sevindik,
Nilay Deniz,
Ushan Çakır,
Fatih Al
Tuğçe Altuğ
Deniz Hamzaoğlu
Aslı Orcan
Toprak Sağlam
Ebrar Alya Demirbilek
Burak Berkay Akgül
Timur Ölkebaş
Gürberk Polat
Melisa Akman
Uğur Arda Başkan
Sümeyye Aydoğan
Efekan Can