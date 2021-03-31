Kırmızı Kamyon'nun Tolga'sı Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Deniz Hamzaoğlu yaşı ve hayatı!

Show Tv'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da Tolga isimli karakteri canlandıracak olan ünlü oyuncu Deniz Hamzaoğlu bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Merakla beklenen dizide başrollerden birine hayat verecek olan isim izleyenlerin dikkatini çekerken ünlü isimle ilgili olarak "Kırmızı Oda'da Tolga rolünü üstlenen Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. Deniz Hamzaoğlu sinema ve dizi oyunculuğu haricinde yönetmen, dramaturg ve eğitmenlik kimlikleriyle de tanınmaktadır.
KIRMIZI KAMYON TOLGA (DENİZ HAMZAOĞLU) KİMDİR?
Usta oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olan Deniz Hamzaoğlu sayısız dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştır. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ünlü isim canlandırdığı karakterle beğeni görmüş ve kariyeri boyunca beş ödülün de sahibi olmuştur.
KIRMIZI ODA AKİF'İN HİKAYESİ NEDİR?
Bu akşam yayınlanacak olan Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Akif isimli karakter izleyenlerin merak konusu haline geliyor. Konuk oyuncu olarak diziye katılan Deniz Hamzaoğlu'nun canlandıracağı karakter Doktor Piraye'nin danışanı olacak.
Akif, yanından ayırmadığı çöp poşeti ile takıntılarının esiri olmuş bir karakter olarak izleyenlerin karşısına çıkacak. Hayatına dair detaylar ise bu akşam yayınlanan bölümde ortaya çıkacak…
DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?
Deniz Hamzaoğlu 24 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Yalova' da tamamladı. Sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gördü.
Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü' nde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu' nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.
Antalya Şehir Tiyatrosu' ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi. Halen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.