Kırmızı Kamyon'nun Tolga'sı Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Deniz Hamzaoğlu yaşı ve hayatı!

Show Tv'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da Tolga isimli karakteri canlandıracak olan ünlü oyuncu Deniz Hamzaoğlu bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Merakla beklenen dizide başrollerden birine hayat verecek olan isim izleyenlerin dikkatini çekerken ünlü isimle ilgili olarak "Kırmızı Oda'da Tolga rolünü üstlenen Deniz Hamzaoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. Deniz Hamzaoğlu sinema ve dizi oyunculuğu haricinde yönetmen, dramaturg ve eğitmenlik kimlikleriyle de tanınmaktadır.

KIRMIZI KAMYON TOLGA (DENİZ HAMZAOĞLU) KİMDİR?

Usta oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olan Deniz Hamzaoğlu sayısız dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştır. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ünlü isim canlandırdığı karakterle beğeni görmüş ve kariyeri boyunca beş ödülün de sahibi olmuştur.