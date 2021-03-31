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Giriş Tarihi: 31.3.2021 15:04

52.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde hainin olduğu ortaya çıkıyor!

Kuruluş Osman 52.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkıyor!

52.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm ile bu akşam ekranlarına gelecek olan dizinin sloganı; "Gayri şehadet mertebesine ulaştın. Şimdi bize de intikam mertebesi yaraşır!" olacak. Kuruluş Osman yeni bölümde; Kayı Obası şehitlerine ağlarken , Bizans kuvvetlerine baskın yapıyor. Öte yandan Umur Bey Malhun hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin olduğu ortaya çıkacak. Öte yandan Osman Bey'in Togay'dan nasıl intikam alacağı ise merakla bekleniyor. ile geceye damgasını vuracak!

yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü çok konuşulacak sahneler ile dolu iken Abdurrahman Gazi'nin şehit olduğu görülüyor. Öte yandan Kuruluş Osman yeni bölümün en çarpıcı sahnesi ise 'in amcası 'in hain olduğunun ortaya çıktığı sahne olacak. Kuruluş Osman 52.bölüm fragman ve detayları!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Gayri şehadet mertebesine ulaştın. Şimdi bize de intikam mertebesi yaraşır!"

Kuruluş Osman 52.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkıyor!

KAYI OBASI ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

Kuruluş Osman 52. Bölüm 3. Fragmanı | Video

OSMAN BEY, BİZANS KUVVETLERİNE BASKIN YAPIYOR

, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

Kuruluş Osman 52.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkıyor!

UMUR BEY KANITI TESLİM EDİYOR

Şey Edebalı, ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin olduğu ortaya çıkar.

Kuruluş Osman 52.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkıyor!

OSMAN BEY, TOGAY'DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?

, amcası 'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi'yi kaybeden Bamsı Bey'in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay'la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?

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Kuruluş Osman 52.bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkıyor!
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