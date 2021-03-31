Kuruluş Osman son bölümde tüm planlar bozuluyor! Kuruluş Osman 52. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hemen izle

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, 52. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Aksiyonun tavan yaptığı son bölümde, duygu yüklü sahneler de izleyici adeta ekrana kilitledi. Kuruluş Osman son bölümde, Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE KAYI OBASI ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder. Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.