Kuruluş Osman son bölümde tüm planlar bozuluyor! Kuruluş Osman 52. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hemen izle

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, 52. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Aksiyonun tavan yaptığı son bölümde, duygu yüklü sahneler de izleyici adeta ekrana kilitledi. Kuruluş Osman son bölümde, Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.
Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder. Kuruluş Osman son bölüm izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
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Dizinin hayranları, 52. bölümün ardından Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için beklemeye koyuldu. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı.
Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı | Video
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dündar Bey, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.
UMUR BEY KANITI TESLİM EDİYOR
Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.
OSMAN BEY, TOGAY'DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?
Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi'yi kaybeden Bamsı Bey'in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay'la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?