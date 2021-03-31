Masumlar Apartmanı yeni bölümü neden yayınlanmadı? 30 Mart TRT 1 yayın akışı ile Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok sorusu, dizinin hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Masumlar Apartmanı yeni bölüm için beklemeye koyulanlar, saatler 20.00'yi gösterdiğinde TRT 1 ekranlarını açtıklarında Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi ile karşı karşıya kaldı. Bunun ardından, Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün var mı, yok mu konusu merak konusu oldu.
30 Mart TRT 1 yayın akışı listesinde, Masumlar Apartmanı yeni bölüm gözüküyordu; ancak son anda bir değişiklik yapıldı. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak ve bu akşam var mı?
İşte, detaylar;
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?
Geçtiğimiz hafta tanıtım fragmanları yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyordu.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM VAR MI?
Buna karşın, Türkiye Letonya maçı nedeni ile sevilen dizinin yeni bölümü son anda yayın akışından çıkartıldı.
30 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün 6 Nisan 2021 Salı günü yayınlanacak.
MASUMLAR APARTMANI 28.YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı"nda bu hafta neler olacak? İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.
Masumlar Apartmanı 28. Bölüm (30 Mart 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok yüzleşme...
Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.
MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.