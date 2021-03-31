Sadakatsiz son bölüm izle: Derin’in kaybolmasında umutları sarsan gelişme!





SADAKATSİZ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Ortadan kaybolan Derin, herkesi seferber ediyor!

Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?