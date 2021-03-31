Survivor'da kim elendi, kim gitti? Bu hafta Survivor eleme adayları kimler oldu? 3. eleme adayı belli oldu!

Survivor'da eleme adaylarının belirlendiği gecede milyonlar ekranlara kilitlendi. Her hafta elemenin yapıldığı Salı gecesi Ünlüler ve gönüllüler takımı bu kez haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek üzere konseyde bir araya geldi. Bu noktada programı geçtiğimiz akşam kaçıran kişiler "Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. Elenen isim Perşembe günü belli olurken programın 30 Mart tarihli bölümünde Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın ardından üçüncü Survivor eleme adayı belirlendi. Survivor'da kim elendi? sorusu bu noktada programın takipçilerinin gündemindeki yerini aldı.
DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler ve Gönüllüler takımı geçtiğimiz akşam ödül oyunu ardından ada konseyinde buluştu. Bu kez programda farklı bir uygulama yapılırken Aleyna ve Hanzade ile beraber potada yer alacak üçüncü isim belirlendi. Ancak eleme gerçekleşmedi. Programda 1 Nisan Perşembe akşamı, halktan gelen SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaya veda eden isim belli olacak.
Türk televizyonlarında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kritik dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele eden yarışmacılar bu gece yapılacak eleme konseyinde potaya girmemek ve takımlarından üye kaybetmemek adına ter döktü. Dominik Cumhuriyeti'nde gece saatlerinde oynanan dokunulmazlık oyununun özeti şu şekilde;
1-1'lik beraberlikle başlayan oyunun 2. mücadelesinde Batuhan ile Steven karşılaşmasında Steven kazandı ve skoru 2-1'e taşıdı. İlayda ve Hanzade karşılaşmasında ise İlayda atışlarda başarılı olarak skoru 2-2'lik beraberliğe taşıdı. Bu karşılaşmadan sonra İsmail ile Poyraz kozlarını paylaştı. Bu mücadelede Poyraz kazandı ve skor 3-2 ile gönüllüler takımının lehine döndü. Merve ve Ayşe'nin parkurdaki mücadelesinde ise Ayşe kazandı ve gönüllüler takımı farkı 2'ye çıkararak skoru 4-2 olarak değiştirdi.
Çağrı - Dora mücadelesinde ise kazanan Dora oldu ve skor 5-3 oldu. Sonraki oyunda Öykü, Aleyna Çalışkan'la mücadele etti. Bu mücadelede kazanan Aleyna Çalışkan oldu ve fark 4'e çıkarak 6-2 ile gönüllüler takımının üstlüğü sürdü. Dokunulmazlık oyunu mücadelesinde bir sonraki oyunda sahneye çıkan İsmail ile Dora'nın mücadelesinde kazanan İsmail oldu ve skor 6-3 olarak fark ünlüler takımı lehine 3'e indi. Merve ile Hanzade'nin parkurdaki mücadelesinde atışlarda başarılı olan Merve skoru 6-4'e taşıdı.
Çağrı ve Poyraz'ın mücadelesinde kazanan Poyraz oldu ve skor 7-4 olarak güncellendi. Melis ile Ayşe arasında oynanan oyunda ise Melis kazandı ve skor 7-5 olarak değişti. Batuhan ve Berkay'ın karşılaştığı sonraki oyunda ise Batuhan kazanarak skoru 7-6'ya taşıdı. Böylelikle fark 1'e düşmüş oldu. Öykü - Hanzade karşılaşmasında ise Hanzade kazandı ve skor 8-6 oldu. İsmail ile Poyraz arasındaki diğer oyunda İsmail kazandı ve skor 8-7 olarak güncellendi. Merve Aydın - Ayşe mücadelesinde kazanan Merve Aydın oldu ve skor 8-8'le tekrar beraberliğe taşındı. Çağtı ve Steven bir diğer oyunda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede ise Steven kazanarak skoru 9-8 olarak güncelledi. Melis ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun çıktığı bir sonraki oyunda Aleyna Kalaycıoğlu başarılı atışlarıyla oyununun skorunu 10-8'e taşıdı ve dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı oldu.
Ada konseyinde ünlüler takımı içerisinde yapılan eleme oylamasında sonuç şu şekilde oldu.
Bu sonuçla en fazla eleme oyunu alan Öykü Çelik ünlüler takımının ilk yarışmanın 3. eleme adayı olarak seçildi.