Akrep son bölüm izle! Ferda, Ahmet’in karanlık yüzünü kızı Ayşem’e göstermeyi başarıyor





AKREP 16. BÖLÜM ÖZETİ

Ferda, Ahmet'in karanlık yüzünü kızı Ayşem'e göstermek için kurduğu planla amacına ulaşır. Ferda, kendisinden sakladığı babasının Ahmet olduğunu söyler ama Ayşem kim olduğunu yeni öğrendiği babasına tepki göstererek kaçıp gider. Ahmet, ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda'yı köşeye sıkıştırır.

Duru, Hakan'ın borcunu kapatmak için kumarhaneye gider. Duru'yu kameradan izleyen Aras, kumarhaneyi polis basınca Duru'yu gizli odaya saklar. Aras'ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır! Onları güvenlik odasındaki monitörden izleyen Ferda, eline geçen fırsatı kaçırmayacaktır...