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Giriş Tarihi: 2.4.2021 01:59 Son Güncelleme: 2.4.2021 01:59

son bölüm izle! Ferda, Ahmet’in karanlık yüzünü kızı Ayşem’e göstermeyi başarıyor

Akrep son bölüm izle! Ferda, Ahmet’in karanlık yüzünü kızı Ayşem’e göstermeyi başarıyor

ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan 16. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Ferda, Ahmet’in karanlık yüzünü kızı Ayşem’e göstermeyi başarıyor. Öte yandan dizinin televizyonlarda yer alan son bölümünü kaçıran ve izleyemeyenler “ son bölüm izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Star TV ile Akrep son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Akrep dizisi 16. son bölümüyle Star TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin 16. bölümünün televizyondaki gösteriminin sona ermesiyle diziseverlerden izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Akrep son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

AKREP SON BÖLÜM İZLE

Star TV aracılığıyla Akrep 16. son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti şöyle;



Aşağıdaki link aracılığıyla Akrep dizisi 16. son bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/akrep/bolumler/16-bolum



AKREP 16. BÖLÜM ÖZETİ

Ferda, Ahmet'in karanlık yüzünü kızı Ayşem'e göstermek için kurduğu planla amacına ulaşır. Ferda, kendisinden sakladığı babasının Ahmet olduğunu söyler ama Ayşem kim olduğunu yeni öğrendiği babasına tepki göstererek kaçıp gider. Ahmet, ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda'yı köşeye sıkıştırır.

Duru, Hakan'ın borcunu kapatmak için kumarhaneye gider. Duru'yu kameradan izleyen Aras, kumarhaneyi polis basınca Duru'yu gizli odaya saklar. Aras'ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır! Onları güvenlik odasındaki monitörden izleyen Ferda, eline geçen fırsatı kaçırmayacaktır...



Adeta bir gizli kara kutu olan Hünkar, zor günler geçiren eski dostu Perihan'ın bir sözüyle yanına gelerek evin havasını değiştirir. Duru ve Şahin, kendi anneleri gibi benimsedikleri eski dadıları Hünkar'ın gelişine çok sevinir. Hünkar, ipleri eline alıp evde yeni bir düzen kurarken; Perihan'ın düşmanlarına karşı da yeni kalkanı haline gelir.

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Akrep son bölüm izle! Ferda, Ahmet’in karanlık yüzünü kızı Ayşem’e göstermeyi başarıyor
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