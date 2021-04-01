Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ölüyor mu? Ali Rahmet Fekeli öldü mü, Kerem Alışık diziden ayrıldı mı?

Çekimleri Adana'da gerçekleşen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın yeni bölümünde Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın birdenbire rahatsızlanıp hastaneye kaldırılması izleyicilerin Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, Ali Rahmet Fekeli öldü mü, Kerem Alışık diziden ayrıldı mı gibi sorulara yanıt aramasına sebep oldu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümle birlikte Bir Zamanlar Çukurova Fekeli'nin ölüp ölmediğinin belli olması bekleniyor.
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüme Fekeli'nin sahnesi damga vuruyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Fekeli'nin öleceği iddiası, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli'nin ölüp ölmediği henüz belli değil. Yeni bölümle birlikte Fekeli'nin durumu belli olacak.
Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.
Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!
Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul'da Nişantaşı'nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğludur. Yazar Attila İlhandayısıdır.
Bir süre "Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü" futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği "Fırtınalar" dizisiyle oyunculuğa başladı.
Askerliğini Gölcük'de bahriyeli olarak yaptı.
Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi'deHakan Altıner'in yönettiği "Fehim Paşa Konağı" adlı oyunla adımını attı.
2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı "Dansöz" filmi ile yaşadı.
2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktadır.
13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.
Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.
Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl'le evlendi. 1997 yılında boşandı. "Sadri" adında bir oğlu var. Kerem Alışık, 2010 yılından beri oyuncu Songül Öden ile birliktedir. Aralık 2015 ayında ayrıldılar.
12 Aralık 2015 tarihinde Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan, Mary Shelley'in aynı adlı eserinden uyarlanan "frankenstein" adlı ve Şakir Gürzumar yönetimininde başrollerini Kerem Alışık,Cansel Elçin ve Deniz Uğur'un paylaştığı, Yılmaz Gruda ve Engin Gürman gibi usta oyuncularında rol aldığı tiyatro oyununda oynayacaktır.
Aldığı ödüllerden bazıları:
2006 - MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) Selvi Boylum "En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu
Pertevniyal Lisesi " Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık
Rotarakt Club, Rotabest 05 "Yılın En Beğenilen Tiyatro Oyuncusu" Kerem Alışık
Ahmet Şimşek Koleji "Böyle mi Olacaktı ve Şükran Büfe" En iyi dizi oyuncusu
2004 - Beykoz Belediyesi "Televizyon Dizisi Yıldızı"
Şiir Kitapları:
Kerem Misali
Öyle Sever Gibi Bakma Bana/Alışık Değilim
Filmleri :
2015 - Kurtlar Vadisi Pusu - (İngiliz Ziya) (TV Dizisi)
2015 - Kara Kutu (Başkomiser Tekin) (TV Dizisi)
2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Fatin Rüştü Zorlu) (TV Dizisi)
2012 - Yol Ayrımı (Kamil Bey) (TV Dizisi)
2012 - Mevsim Çiçek Açtı
2011 - 72. Koğuş (sinema filmi)
2011 - Kara Murat Moranın Ateşi
2008 - Saddam'ın Askerleri (sinema filmi)
2007 - Kartallar Yüksek Uçar (TV Dizisi)
2006 - Kördüğüm (TV Dizisi)
2005 - Son Yüzleşme (TV Dizisi)
2005 - Mühim Olan Aşkımız
2005 - Horoz Sedat
2004 - Hababam Sınıfı Askerde (sinema filmi)
2004 - Hoşgeldin Hayat (sinema filmi)
2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)
2003 - A.G.A (TV Dizisi)
2003 - Şarkılar Seni Söyler (TV Dizisi)
2003 - Günah (TV Dizisi)
2002 - Deliboran Destanı (TV Dizisi)
2001 - Günah (TV Dizisi)
2000 - Yarın Geç Olmayacak
2000 - Kumru
2000 - Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)
2000 - Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi)
2000 - Dansöz (sinema filmi)
2000 - Zehirli Çiçek (Dizi)
1999 - Hicran (TVDizisi)
1999 - Şükran Büfe (TV Dizisi)
1998 - Mualla (TV Dizisi)
1997 - Yanlış Saksının Çiçeği
1997 - Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)
1997 - Oyun Bitti (TV Dizisi)
1997 - Ah Nalan Ah
1995 - Fırtınalar