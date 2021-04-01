Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ölüyor mu? Ali Rahmet Fekeli öldü mü, Kerem Alışık diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Fekeli’nin kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılması Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, Ali Rahmet Fekeli öldü mü, Kerem Alışık diziden ayrıldı mı gibi sorulara yanıt aranmasına sebep oldu. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep oluyor. Yayınlanacak olan yeni bölümde Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, Kerem Alışık diziden ayrıldı mı gibi soruların yanıt bulması bekleniyor.

Çekimleri Adana'da gerçekleşen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın yeni bölümünde Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın birdenbire rahatsızlanıp hastaneye kaldırılması izleyicilerin Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, Ali Rahmet Fekeli öldü mü, Kerem Alışık diziden ayrıldı mı gibi sorulara yanıt aramasına sebep oldu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümle birlikte Bir Zamanlar Çukurova Fekeli'nin ölüp ölmediğinin belli olması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLÜYOR MU, KEREM ALIŞIK DİZİDEN AYRILDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüme Fekeli'nin sahnesi damga vuruyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Fekeli'nin öleceği iddiası, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli'nin ölüp ölmediği henüz belli değil. Yeni bölümle birlikte Fekeli'nin durumu belli olacak.