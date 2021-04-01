Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs, yaklaşık altı aylık bir ön hazırlık sürecinin ardından 1 Nisan 2021 Perşembe, yani bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi, çarpıcı konusu ile olduğu kadar oyuncuları ile de oldukça merak konusu oldu. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Güler Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimlerin oyuncuları arasında bulunduğu Bir Zamanlar Kıbrıs'da, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesi anlatılıyor. Diziyi merakla bekleyenler ise Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları, konusu ve çekildiği yer hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler, konusu ve nerede çekiliyor? Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs'ın hikayesi ve oyuncuları şu şekilde;