Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs, yaklaşık altı aylık bir ön hazırlık sürecinin ardından 1 Nisan 2021 Perşembe, yani bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi, çarpıcı konusu ile olduğu kadar oyuncuları ile de oldukça merak konusu oldu. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Güler Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimlerin oyuncuları arasında bulunduğu Bir Zamanlar Kıbrıs'da, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesi anlatılıyor. Diziyi merakla bekleyenler ise Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları, konusu ve çekildiği yer hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler, konusu ve nerede çekiliyor? Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs'ın hikayesi ve oyuncuları şu şekilde;
BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU
1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr. Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.
Ön hazırlık süreci altı ay süren, çekimleri KKTC'de gerçekleşen, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan "Bir Zamanlar Kıbrıs" tarihi gerçekler çerçevesinde ekrana yansıyacak. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri çeken dizide, 1963'te tarihe Kanlı Noel Gecesi olarak geçen saldırı tüm gerçekliğiyle ilk bölümde ekrana gelecek.
BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul'da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI
Serkan Çayoğlu: Ankaralı
Ahmet Kural: Kemal Dereli
Pelin Karahan: İnci Dereli
Gülper Özdemir: Doktor Ayşe
Tayanç Ayaydın: Samson
Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş
Hasan Küçükçetin: Derviş
Miray Akay: Pembe
Deniz Baytaş
Ahmet Sömers
Ömer Turan: Bekir
Nebil Sayın: Grivas
Emre Törün
Hakan Güner
Yunus Destebaşı: Ahmet Çavuş
Bade Arazlı
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