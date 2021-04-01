Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve aslen nereli?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek. Dizide Ankaralı karakterini ise Serkan Çayoğlu canlandıracak. Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Almanya doğumlu olup üniversiteyi de Almanya'da okumuştur. Ekonomi bölümü mezunu olan isim aslen Giresun'lu olup dizide Türk ajanı canlandıracaktır. Bu bakımdan; Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ankaralı'sı Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte oyuncuya dair bilgiler…

Serkan Çayoğlu, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı rolüne hayat verecek. Türk bir ajanı canlandıracak olan oyuncu, Kıbrıs'ta çıkan olaylar sonucu adaya, istihbarat toplamak ve Türkleri bir araya getirip güvende tutmak amacıyla gönderilecek. Kiraz Mevsimi dizisi ile hayat verdiği Ayaz karakterinin ardından geniş kitlelere hitap etmeyi başaran Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Serkan Çayoğlu hakkında bilgiler!

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Almanya'da Erglangen - Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Serkan Çayoğlu, baba tarafından aslen Giresun Alucra'lıdır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Serkan Çayoğlu oyunculuğa ilk kez 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atmıştır.