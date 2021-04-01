TRT 1 ile Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve nereli?

Serkan Çayoğlu, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı rolüne hayat verecek. Türk bir ajanı canlandıracak olan oyuncu, Kıbrıs'ta çıkan olaylar sonucu adaya, istihbarat toplamak ve Türkleri bir araya getirip güvende tutmak amacıyla gönderilecek. Kiraz Mevsimi dizisi ile hayat verdiği Ayaz karakterinin ardından geniş kitlelere hitap etmeyi başaran Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Serkan Çayoğlu hakkında bilgiler!
Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Almanya'da Erglangen - Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Serkan Çayoğlu, baba tarafından aslen Giresun Alucra'lıdır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Serkan Çayoğlu oyunculuğa ilk kez 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atmıştır.
Kiraz Mevsimi adlı dizide hayat verdiği Ayaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Ardından, Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı, Börü gibi projelerde yer alan Serkan Çayoğlu, en son TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Cihangir karakterine hayat vermiştir. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.
Serkan Çayoğlu, 1 Nisan 2021'de yayın hayatına giren Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ankaralı karakterine hayat vermektedir.
YER ALDIĞI YAPIMLAR
2020 – Bir Zamanlar Kıbrıs (Ankaralı) (TV Dizisi)
2019 – Halka (Cihangir) (TV Dizisi)
2017 – Börü (Kaya) (TV Dizisi)
2016 – Hayatımın Aşkı (Demir) (TV Dizisi)
2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Ayaz) (TV Dizisi)
2014- Zeytin Tepesi (Burak) (TV Dizisi)
2012 – Kuzey Güney (TV Dizisi)