TRT 1 ile Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve nereli?

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Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:22 Son Güncelleme: 1.4.2021 15:22

TRT 1 ile ’ın Ankaralı’sı kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve nereli?

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve nereli?

dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek. Dizide Ankaralı karakterini ise canlandıracak. Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Almanya doğumlu olup üniversiteyi de Almanya'da okumuştur. Ekonomi bölümü mezunu olan isim aslen Giresun'lu olup dizide Türk ajanı canlandıracaktır. Bu bakımdan; Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Ankaralı'sı ? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte oyuncuya dair bilgiler…

, dizisinde Ankaralı rolüne hayat verecek. Türk bir ajanı canlandıracak olan oyuncu, Kıbrıs'ta çıkan olaylar sonucu adaya, istihbarat toplamak ve Türkleri bir araya getirip güvende tutmak amacıyla gönderilecek. Kiraz Mevsimi dizisi ile hayat verdiği Ayaz karakterinin ardından geniş kitlelere hitap etmeyi başaran , kaç yaşında ve nereli? İşte Serkan Çayoğlu hakkında bilgiler!

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Almanya'da Erglangen - Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Serkan Çayoğlu, baba tarafından aslen Giresun Alucra'lıdır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Serkan Çayoğlu oyunculuğa ilk kez 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atmıştır.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve nereli?

Kiraz Mevsimi adlı dizide hayat verdiği Ayaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Ardından, Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı, Börü gibi projelerde yer alan , en son TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Cihangir karakterine hayat vermiştir. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve nereli?

, 1 Nisan 2021'de yayın hayatına giren dizisinde Ankaralı karakterine hayat vermektedir.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve nereli?

YER ALDIĞI YAPIMLAR

2020 – (Ankaralı) (TV Dizisi)
2019 – Halka (Cihangir) (TV Dizisi)
2017 – Börü (Kaya) (TV Dizisi)
2016 – Hayatımın Aşkı (Demir) (TV Dizisi)
2014-2015 – Kiraz Mevsimi (Ayaz) (TV Dizisi)
2014- Zeytin Tepesi (Burak) (TV Dizisi)
2012 – Kuzey Güney (TV Dizisi)

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TRT 1 ile Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu kimdir? Serkan Çayoğlu kaç yaşında ve nereli?
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