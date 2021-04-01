Bir Zamanlar Kıbrıs’ın İnci’si Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayatı!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında başlayacak. Dizide İnci karakterini canlandıracak olan Pelin Karahan kimdir sorusunun yanıtı da bu noktada sorgulananlar arasında yerini alıyor. Asıl adı Vildan Pelin Karahan Güntay olan oyuncu 6 Ekim 1984 tarihinde doğdu. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun olarak tamamladı. Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si…
PELİN KARAHAN İNCİ'Yİ ANLATTI…
Kemal Dereli'nin (Ahmet Kural) eşi, iki kız çocuğu annesi olan İnci dizide adanın varoluş mücadelesinde savaşan güçlü kadının sembolü haline gelecek.
İnci karakterini canlandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Karahan sözlerine şöyle devam ediyor; " Benim canlandırdığım İnci karakteri, o zamanki mücadelenin içinde olan birçok aileden, birçok kadından bir tanesi aslında. Kendi halinde, görmüş geçirmiş, okumuş, adanın belirli ailelerden biri. Kemal'le evli ve iki tane çocuğu var. Güzel mutlu bir yuvaları var. Aslında her şey keyifli ve güzel başlıyor ancak Kanlı Noel dediğimiz gece ve sonrasındaki yıllarda yaşanan olaylar aileyi dağıtıyor ve paramparça ediyor. Burada İnci'nin duruşu benim için çok önemli. Milletine, devletine faydalı olmaya çalışacak. Ben İnci'ye hayat verdiğim için çok mutluyum. Bütün bu olayların gerçek olduğunu, yaşanmış olduğunu da bilmek, oynarken çok başka bir his uyandırıyor bende. O yüzden seyircinin de çok seveceğini, beğeneceğini düşünüyorum."
Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekranlara getirecek olan "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor.
PELİN KARAHAN KİMDİR?
Asıl adı Vildan Pelin Karahan Güntay olan Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Pelin Karahan Türk sunucu ve oyuncudur.
Pelin Karahan, ilkokulda Arı Koleji'ne gitmiş; ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır.
Pelin Karahan aynı sene Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Koleji'ni bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'ne devam etti ve başarıyla mezun oldu.
Pelin Karahan, lisans eğitiminde Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılımlar gösterdi.
İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ise ek iş olarak çalışmak amacıyla Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığı ile Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti.
Pelin Karahan, reklam filmlerinde yer aldıktan sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Kavak Yelleri isimli dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi yaşattı.
Dizinin çekimleri sırasında reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana gibi reklam filmlerinde de oynadı. Aynı süreçte Pelin Karahan, muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.
Pelin Karahan şu anda ise Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizide baş rol paylaşıyor.
PELİN KARAHAN FİLMOGRAFİ
2007 - Kavak Yelleri - Aslı Zeybek
2012 - Muhteşem Yüzyıl - Mihrimah Sultan
2012 - Mavi Kelebekler
2015 - Yeter- Aylin Harmanlı
2018 - Yuvamdaki Düşman
2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs