Bir Zamanlar Kıbrıs’ın İnci’si Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayatı!

İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ise ek iş olarak çalışmak amacıyla Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığı ile Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti.

Pelin Karahan, reklam filmlerinde yer aldıktan sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Kavak Yelleri isimli dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi yaşattı.

Dizinin çekimleri sırasında reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana gibi reklam filmlerinde de oynadı. Aynı süreçte Pelin Karahan, muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

Pelin Karahan şu anda ise Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizide baş rol paylaşıyor.